Депутати готують студентам неприємний сюрприз

Всеукраїнська молодіжна організація «Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ) виступає проти прийняття нового законопроекту “Про вищу освіту” (№ 7486-1), який планується для внесення до розгляду у Верховній Раді.

Про це йдеться у заяві організації, текст якої передано агентству УНІАН.

ФРІ наголошує, що законопроект № 7486-1 загрожує «ще більше комерціалізувати освіту в Україні» та може призвести до звуження права громадян на освіту та принципу доступності освіти, що закріплені у Конституції.

На думку організації, проект закону містить кілька одіозних норм.

Так, за висновками «Фундації регіональних ініціатив», він дозволяє адміністраціям вищих навчальних закладів необмежено збільшувати розмір плати за навчання студентів-контрактників.

“Формулювання міністерського проекту загрожує збільшенням під час навчання плати з поправкою на індекс інфляції, а також на деякий нерегламентований ректорський “ікс”, - пояснюють в молодіжній організації. - “Сьогодні ж чинний Закон “Про вищу освіту” гарантує, що протягом усього строку навчання розмір плати змінюватись не може. Досі ця гарантія неодноразово дозволяла студентам-контрактникам вигравати у суперечках з ректоратами, якщо ті намагались невиправдано збільшувати ціну за навчання.”

Також, як інформує ФРІ, законопроект № 7486-1 пропонує скасувати прив’язку плати навчання та надання додаткових освітніх послуг до грошової одиниці України – гривні.

Крім того, як зазначають у молодіжній організації, законопроект № 7486-1 пропонує вилучити гарантію про прийняття на перший курс за безплатною формою навчання студентів дистанційної (заочної), вечірньої та екстернатної форм навчання.

Решта небезпечних норм проекту, як стверджує ФРІ, загрожує повернути високий рівень хабарництва в школи та ВНЗ на стадії вступу абітурієнтів, а також ліквідувати один з здобутків чинного Закону № 1798-VI (“щодо питань студентського самоврядування”), прийняття якого роками добивались студентські та молодіжні організації.

"Тож ми просимо членів комітету (ВР з питань науки і освіти - УНІАН) не направляти законопроект № 7486-1 на перше читання без проведення комітетських слухань за участі, перш за все, студентських та молодіжних організацій," - підсумував голова «Фундація Регіональних Ініціатив» Євген ДЕМЧЕНКО.

Докладніший аналіз законопроекту можна завантажити тут.