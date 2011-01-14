Міліція знову не пускатиме в Київ автобуси з мітингувальниками

Міністерство внутрішніх справ України планує ряд заходів щодо недопущення автобусів на мітинги, які відбудуться 17 та 22 січня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, посилаючись на вказівку МВС України від 10 січня 2011 року № 266/Рт.

За словами Є.ЗАХАРОВА, 17 січня у м. Києві з ініціативи політичних партій, рухів, громадських організацій заплановано проведення акції протесту з вимогою закриття кримінальних справ проти активістів ”Податкового майдану”. Також, як повідомив правозахисник, 22 січня відзначається День Соборності України. Разом з цим у цей же день з ініціативи представників ВО ”Батьківщина” та інших політичних організацій заплановано проведення альтернативних заходів.

У зв’язку з цим МВС планує «узяти на контроль отримання інформації щодо виїзду організованих груп та окремих громадян до столиці держави».

Серед іншого, за отриманою правозахисниками інформацією, планується «ужити заходів щодо недопущення виїздів технічно несправного автотранспорту, призначеного для перевезення учасників заходів».

Також, за словами Є.ЗАХАРОВА, міліціонерам дали вказівку збирати інформацію про організовані виїзди (зазначивши прізвища старших, контактні телефони, час відбуття, прибуття, вид транспорту, кількість осіб) та заплановані на території обслуговування масові заходи.