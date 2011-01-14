ЗМІ: міліція допитує понад 100 активістів податкового Майдану

Правоохоронні органи активізували дії по відношенню до активних учасників податкового майдану. З певною періодичністю на допити викликають понад 100 учасників акції протесту. Про це заявив координатор "податкового" Майдану Олександр Данилюк. "Це справжні репресії і нічого спільного з правосуддям не має», - цитує Данилюка "Дело".

За словами Данилюка, кримінальні справи, зокрема, порушено за фактом перекриття транспортних шляхів і доріг, умисного знищення або пошкодження майна і пошкодження автомобіля.

Данилюк повідомив, що у четвер на допит був викликаний Роман Федчук. Протримавши більше шести годин, міліція відпустила його під підписку про невиїзд.

Пізніше Федчук повідомив, що співробітники міліції прийшли до нього додому рано вранці і забрали «прямо з ліжка». Його затримали за ст.194 ч.1 «умисне знищення або пошкодження майна в особливо великих розмірах», за цією статтею загрожує або штраф, або до чотирьох років за гратами. Ймовірно, справа пов`язана з пошкодженням плитки на площі.

«На завтра вже мене викликають», - сказав Данилюк, уточнивши, що слідчий навіть не вважав за потрібне повідомити, у якій справі його викликають і в якості кого – ще свідка чи вже обвинуваченого.

Зайвим свідоцтвом того, що влада розв`язала справжній терор проти активістів податкового майдану, Данилюк вважає і затримання членів всеукраїсьнкого об`єднання «Тризуб».

«Всі ті хлопці, хто був активним учасником, хто охороняв наметове містечко, хто був координатором протестних акцій – всіх затримано», - сказав Данилюк.

У зв`язку з цим єдиний спосіб зупинити репресії підприємці бачать у проведенні акції протесту 17 січня під стінами Адміністрації президента.