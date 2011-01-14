Українці тепер зможуть сидіти на засіданнях органів місцевої влади

Ухвалений 13 січня Верховною Радою Закон «Про доступ до публічної інформації» дає право громадянам бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування.

Про це сказала виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Вона зазначила, що ця подія є перемогою громадськості, оскільки суспільство відтепер має можливість вимагати від влади надання інформації щодо розподілу бюджетних коштів і так званих публічних фінансів. «Попередній закон нам не давав можливості отримати інформацію від органів місцевого самоврядування. Київрада, наприклад, гектарами розподіляла землю. Ми не могли запитати, куди ця земля розподіляється, кому розподіляється, і що взагалі із київським бюджетом відбувається. Тепер можна питати органи місцевого самоврядування, куди вони розподіляють бюджети. І це - надзвичайно важливо, тому, що тільки так можна дізнатися від ЖЕКу, куди йдуть наші «платіжки», - наголосила експерт.

«Ви хочете отримати свої 10 соток землі, наприклад, які вам гарантовані законом. Але ніхто в Україні їх не отримував. Знаєте, чому? Тому що виявлялося, що у нас земельні кадастри (яка земля належить громаді) були одним із найбільших секретних документів. А там треба було вписувати, що я хочу 10 соток, але за такою-то адресою. А отримати цю адресу було неможливо. Тепер ви маєте право про це запитувати. І таких таємних документів практично не залишиться», - додала В.СЮМАР.

Разом з тим, вона наголосила, що швидких кардинальних змін від прийняття закону громадськості очікувати не варто: «Закон вступає в силу через 3 місяці, після підписання Президентом. І я закликаю людей: звичайно, не треба думати, що одразу вам усе напишуть. Будуть спроби написати не по суті, будуть спроби приховати (інформацію), будуть спроби відбутися загальними словами. Треба буде йти до суду і судитися, і це дуже важливо. Все-таки треба діяти».

«Протягом 5 днів, якщо державний орган навіть не надасть вам відповіді, ви йдете до суду і дуже швидко отримуєте позитивне судове рішення. Закон настільки чітко це все прописує, що я не уявляю собі суддю, який ризикне при цьому винести рішення на користь органу», - додала вона.

В.СЮМАР також повідомила, що даний закон надає громадянам право здійснювати безпосередній контроль за роботою органів місцевого самоврядування. «На рівні органів місцевого самоврядування, я хочу, щоб люди знали, що відповідно до цього документа вони мають право бути присутніми на засіданнях. У Київраду - будь-ласка! Я розумію, що зараз це неможливо, і я розумію, що це право треба буде відстоювати, але норма є, й інструмент є. Сподіваюся - відстоїмо», зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада України ухвалила закон про доступ до публічної інформації. Як зазначив перед ухваленням закону голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО, даний документ передбачає, що будь-яка інформація, якою володіє чиновник, апріорі має бути доступною для суспільства.