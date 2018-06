У Канаді заборонили хіт Dire Straits

Рада зі стандартів віщання Канади (Canadian Broadcast Standards Council) визнала хіт 1985 року "Money for Nothing" британської групи Dire Straits образливим для геїв через присутність там слова "faggot", в північноамериканському сленгу, що позначає презирливе звернення до людини нетрадиційної сексуальної орієнтації. Радіостанціям Канади відтепер заборонено відтворювати "Money for Nothing" в її оригінальному вигляді. Рішення опубліковане на сайті організації.

Скарга на пісню надійшла в Раду в лютому минулого року від людини, що назвала себе представником LGBT-співтовариства, що об`єднує представників сексуальних меншин. Він, почувши по радіо один з куплетів "Money for nothing", визнав його непристойним. Рада, провівши аналіз тексту пісні, прийшла до висновку, що "трансльована по радіо пісня повинна відображати цінності 2010 року, а не 1985 року".

Відзначимо, що "Money for Nothing" в її оригінальному вигляді одержала премію "Греммі" як найкращий запис року. Саме показом кліпу на цю пісню в 1985 році відкрив своє віщання європейський підрозділ MTV.

Лента.ру