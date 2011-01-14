Наданням притулку Данилишину Європа попередила Януковича?

Політологи вважають, що наданням політичного притулку екс-міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ у Чехії Європа попередила владу України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили сьогодні директор GMT Group Анатолій ЛУЦЕНКО, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА та політолог Ігор ПОПОВ.

"Мова не йде зараз про імідж України, мова йде про владу. Це попередження для української влади. І якщо влада не дослухається всіх попереджень і не почне все таки виконувати те, про вона так часто говорить, я боюся, що ми дуже скоро можемо опинитися в політичному карантині. Сподіваюся, що цей карантин буде стосуватися тільки політичних діячів і чиновників, а не простих громадян", - сказав В.БАЛА.

У свою чергу, І.ПОПОВ звернув увагу на те, що політичний притулок Б.ДАНИЛИШИНУ надала країна Нового, а не Старого світу. "Там між новою та старою Європою є свої протиріччя. Я більше здивувався би, якби політичний притулок надала би країна Старого світу. А як це вплине на внутрішню ситуацію? Я думаю, в тій системі координат, яка зараз є, урок влада винесе для себе такий: треба на підписку про невиїзд саджати всіх, бо будуть тікати, отримувати притулок, і будемо знову ганьбитися", - зазначив він.

"Міжнародна політика робиться не якимось прямими діями, а символічними кроками. І в даному випадку це такий черговий маркер, принаймні, керівництва Європарламенту, яке постійно висловлювало своє занепокоєння щодо затримань", - зазначив А.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ Чехії 13 січня прийняло рішення про надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ, затриманому в жовтні 2010 року у Празі.

Б.ДАНИЛИШИН попросив в Чехії політичного притулку наприкінці листопада 2010 року.

Екс-міністр економіки, якого Україна 18 серпня 2010 року оголосила в розшук по лінії Інтерполу, був затриманий співробітниками празької поліції в столиці Чехії 19 жовтня 2010 року і відтоді перебував у в`язниці Праги.

За версією Генеральної прокуратури України, затримання відбулося під час зверненні його до лікувальної установи. Адвокат Б.ДАНИЛИШИНА наполягав на тому, що екс-міністра фактично «здали» поліції Праги співробітники Генпрокуратури при виході з Посольства України в Чехії, після розмови з ним у дипломатичному представництві України.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується в скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст.364 "зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”, пов`язаному з проведенням держзакупівель. Результатом дій Б.ДАНИЛИШИНА, повідомляли в жовтні в МВС, стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, у свою чергу, завдало збитків державі в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 млн. грн.

Українська опозиція називає арешт Б.ДАНИЛИШИНА переслідуванням за політичними мотивами. Він був міністром в уряді Юлії ТИМОШЕНКО з 2007-го по 2010 р.