У Херсоні правову допомогу надають безкоштовно через інтернет

Громадська приймальня Херсонської обласної організації Комітету виборців України (ХОО КВУ) в рамках проекту «Захисти своє право» почала надавати громадянам безкоштовну правову допомогу в режимі он-лайн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в ХОО КВУ це нова форма реалізації проекта «Захисти своє право». В рамках цього проекту юристи організації надавали безкоштовну правову допомогу в офісі, також юристи виїжджали з консультаціями в райони області. Наразі в режимі он-лайн працює правовий форум "Захисти своє право".

За місяць роботи проекту „Захисти своє право” до громадської приймальні звернулося більше 40 громадян, як мешканців обласного центру, так і жителів районів Херсонської області. Більшість з них отримали правову допомогу у вигляді усних консультацій, також, 5 громадян отримали допомогу у вигляді складення позовних заяв, заяв про скасування судового наказу. Щодо категорій громадян, що звернулися до приймальні, слід зазначити, що найбільше серед них пенсіонерів та тимчасово безробітних.

Більшість проблем, з якими звертаються громадяни, пов’язані з галуззю цивільного права, права соціального забезпечення, трудового права.