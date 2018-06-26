Обережно: ОСББ

Ця стаття не ставить і не дає відповіді на питання: для чого і кому потрібно громадян України у примусовому порядку заганяти у нове світле майбутнє – комунальний рай? Ця стаття не обговорює давно назрілі реформи у сфері ЖКГ. Ця стаття має на меті застерегти від чергової халепи.

На розгляді Верховної Ради знаходиться проект Житлового кодексу, щонайменше одна норма якого суттєво порушує права людини. Це стаття 59, яка передбачає створення обєднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у новозбудованих будинках без згоди власників квартир (зараз, згідно із Законом «Про ОСББ», потрібно згоду більше двох третин присутніх на установчих зборах власників квартир і збори правомочними є, якщо у них беруть участь більше 50 відсотків власників квартир). А орган місцевого самоврядування реєструє це беззаконня та визначає і укладає договір з виконавцем послуги з управління ОСББ, який відповідатиме кваліфікаційним вимогам. Ніби нинішні ЖЕКи не відповідають «кваліфікаційним вимогам».

Нема ніяких сумнівів у тому, що така протиправна норма стане законом і буде застосовуватись не лише до новозбудованих будинків. Адже аналогічна норма містилася і в проекті поданому до ВР ще в часи прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та міністра ЖКГ Кухаренка. До агітації за перетворення жеківських будинків в ОСББ активно долучився і «Фронт змін» Арсенія Яценюка. Та й пані Кужель якось на телебаченні керівника ЖЕКу ВР згадувала за неспроможність знайти трактор для чистки прибудинкової території від снігу – вона свято вірить, що керівнику ОСББ значно легше буде вирішити таку проблему.

Я був противником існування ЖЕКів, поки не став у 2004 році головою правління житлово-будівельного кооперативу (ЖБК), що є певним аналогом ОСББ, і не зіткнувся з фактами впливу на життєдіяльність цих субєктів господарювання обставин, які в системі ЖЕКів просто неможливі або не накладають на власників квартир додаткових значних фінансових витрат.

На перший погляд створення ОСББ – це спроба перекласти відповідальність за стан комунального обслуговування на мешканців, перенесення керованого хаосу з рівня держави на рівень кожного будинку. Та ситуація значно серйозніша.

У листопаді по телебаченню показали сюжет, як Київводоканал перекрив каналізацію в житловому будинку за нібито борги – або платіть, або плавайте у власному лайні. Зроблено було це всупереч закону. Зокрема без позову до суду про відшкодування боргу. Бо який суд, якщо боргу нема, а ефективному власнику хочеться їсти? А хтось звернув увагу, що будинок був не жеківський, а ОСББ? Я також на передодні Нового року отримав «привітання» від Київводоканалу з попередженням про «обмеження водовідведення» ЖБК. З доданого розрахунку щонайменше видно, що Київводоканалу глибоко байдуже щодо існування рішення господарського суду, яке визнало заборгованість ЖБК у сумі вп’ятеро меншій. Добре, що хоч кошти, сплачені ЖБК по рішенню суду, потрапили в розрахунок.

Той сюжет бачили мільйони громадян. Наведу маловідомий випадок. Декілька років тому один із ЖБК Подільського району Києва суд оголосив банкрутом. Така доля могла спіткати ще декілька ЖБК та ОСББ, але було дано фальстарт. Для чого? Щоб синицю перетворити в журавля і вже потім віддати в руки ефективному власнику, який встановить ефективну квартплату. І сплачувати таку квартплату зможуть далеко не всі мешканці ОСББ, а відтак квартири і цілі будинки будуть відключені від тепла, води та каналізації. Нема сумнівів, що за кошти, виручені від продажу таких квартир, господарі зможуть придбати лише реальну хатинку в мальовничих куточках Полісся.

Чим закінчиться для мешканців жеківських будинків “помилкове” підписання керівником ЖЕКу акту про спожите тепло із завищеними показниками? Нічим. Борг сплатить місто. А от один з моїх попередників підписав акт про неіснуючу заборгованість. Два роки судової тяганини. Всупереч постанові Кабміну суддя господарського суду зарахував квартплату 2001 року в рахунок 1996 року. Та ще й розпорядження КМДА про відшкодування закладені в тарифах на теплову енергію незабажав урахувати. Колегії апеляційного та вищого господарських судів теж проблемами дотримання законності не схильні перейматись. Ось і довелося мешканцям ЖБК ще раз платити 52 тисячі гривень.

В іншому випадку головуючий у Вищому господарському суді, там у нас була явна незначна переплата за спожите тепло, на моє наївне зауваження задав мені досить наївне питання: «Як Ви можете говорити про упередженість суду, якщо з 65 тисяч суд визнав 25 тисяч боргу?».

А чи може начальник ЖЕКу накопичити на банківському рахунку кругленьку суму і щезнути з нею у невідомому напрямку? Проблематично, та й мешканцям фінансово байдуже – гроші вже не їхні. А керівники ЖБК та ОСББ можуть. Потрібно мати лише відповідний ступінь порядності і потребу в грошах.

Якщо в жеківському будинку трапиться серйозна аварія, то влада допоможе ЖЕКу. В моєму ЖБК порвало труби гарячої води. Відповідь з райдержадміністрації: ви – самостійна юридична особа і тому повинні самі ремонтувати. А у нас 4 місяці рахунок під арештом. Та й відрахувань на капремонт в квартплаті – кіт наплакав. Який капремонт можна зробити за 600 грн. у місяць в 16-ти поверховому будинку на 111 квартир? Один раз на 5 років освіжити стіни в коридорах. Про ремонт покрівлі, фасадів, підлоги, трубопроводів, закупку нових ліфтів та утримання протипожежної системи мови йти не може без допомоги бюджету міста чи району. А з цим сутужно – існуюча система розподілу коштів передбачає корупцію і не передбачає світову фінансову кризу. От і тішся своїм ЖБК (ОСББ). Або піднімай квартплату – статут дозволяє. Для початку рази в 3 – 4. Але як до цього поставляться мешканці?

Працівникам необхідно відповідно до законодавства систематично піднімати зарплату. Таку реалію квартплата не враховує. Вона, квартплата, не враховує також витрати, приміром, на юриста. ЖЕКам простіше - в УЖГ району є юрист. Та й бажаючих очолювати ЖБК (ОСББ) за дві мінімальні зарплати (рекомендація профільного інституту) не багато. При нинішній київській квартплаті будинок з кількістю квартир менше 300 є абсолютно не рентабельним.

Крім порядності і компетентності керівників на стан справ у будинку також впливає ще один суттєвий чинник. Це ставлення самих мешканців до проблем свого будинку, до сусідів, до керівників будинку і до самих себе. Навіть не все гаразд з усвідомленням того, що ЖБК (ОСББ) є юридичною особою і свої проблеми потрібно вирішувати самим. На загальні збори може прийти лише правління. Натомість достатньо параноїдальних звинувачень у тому, чого просто неможливо зробити. А банальна скарга може призвести до витрат річних накопичень коштів для капітального ремонту будинку на виконання припису, якого ЖЕКам ніякий інспектор ніколи не випише.

Та й створення «Житлово-комунальної інспекції» реальними пацанами планується не для реального покращення і здешевлення комунальних послуг. Думаю, з цим мешканці України мають погодитися. Ну а самим наївним єврокомунальним мрійникам дуже швидко українські реалії роз’яснять спеціалісти нового виконавця послуг з управління ОСББ, які матимуть повну відповідність кваліфікаційним вимогам.

То як бути?

1. Не поспішати зі створенням ОСББ. Це не колгоспи. Це значно гірше.

2. Необхідною умовою має бути рентабельність створюваної юридичної особи. Для цього слід об’єднуватися з декількома будинками.

3. У Києві доцільно створювати ОСББ лише після визначення АК «Київенерго» та ВАТ «Київводоканал» як надавачів послуг. Адже зараз ці шановні структури киянам квартири не обігрівають, воду не підігрівають і холодну воду не надають, а виробляють гігакалорії та кубічні метри. І київська влада внести зміни до статутів своїх дітищ не бажає. Заручниками такої ситуації є ОСББ та ЖБК, бо в ЖЕКах інша ситуація.

4. При створенні ОСББ обов’язково укласти трьохсторонні угоди між Київенерго (Київводоканал), ОСББ (виконавцем послуг з управління) та кожним власником квартири.

5. Зрозуміти, що новий Житловий Кодекс розроблявся і буде прийнятий не для нас, а для них.

Володимир Богайчук