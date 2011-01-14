КГБ Білорусі: сценарій подій 19 грудня писався у Польщі і Німеччині

Комітет державної безпеки Білорусі розсекретив деякі документи про причетність спеціальних служб Польщі і Німеччини до організації подій у Мінську 19 грудня 2010 року.

Матеріали за дорученням Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА опублікувала наймасовіша з державних білоруських газет "Білорусь сьогодні".

"Приблизно до початку 2009 року аналітики західних спецслужб (насамперед Польщі і Німеччини), уважно відстежуючи політичні події в Білорусі, дійшли солідарної думки і проінформували свої уряди про термінову необхідність коригувати наявні підходи по відношенню до Мінська", - йдеться в матеріалах.

У матеріалах КДБ наголошується, що за задумом спецслужб і підконтрольних ним фондів, які працюють під прикриттями культурологічних організацій, планувалася певна робота, як, приміром, визначення в Білорусі людей, знайомих із сучасними політичними технологіями, що мають практичний досвід участі у великих виборчих кампаніях.

Після визначення таких людей планувалося "вступити з ними в переговори, в процесі чого залучити до співпраці, запропонувати цим особам скласти план послідовних дій, скласти загальний кошторис фінансування цієї програми".

"Далі за відповідними методиками рекомендувалося провести рекрутинг і навчання активістів, що брали участь у новому проекті. Керівників проекту "Говори правду" після ретельної перевірки пропонувалося перевірити через наявні оперативні можливості, зокрема пропустити через "детектор брехні". Після отримання задовільних результатів керівники мають бути ознайомлені не тільки зі своїми безпосередніми кураторами, зазвичай, офіцерами розвідки, що працюють під прикриттям гуманітарних фондів, а й представлені главами найбільших держав ЄС і США", - повідомляє видання.

Після проведення всіх підготовчих заходів керівники проекту посвячувалися в мету задуманого. "Необхідно зосередитися на створенні нових масових структур, які зможуть використовувати майбутні президентські вибори як рішучу атаку на владу. При цьому недвозначно указувалося, що не варто зупинятися ні перед чим. У разі якщо білоруські виборці все ж таки віддадуть перевагу діючому Президенту, то необхідно створити обстановку, яка дозволить вивести на вулиці спеціально підготовлених і сплачених бойовиків, завдання яких полягатиме в тому, щоб захопити одну з урядових будівель, нав`язати силову боротьбу органам правопорядку, спровокувати владу і фактично зірвати вибори", - наголошується в матеріалах.

"Під прикриттям ввічливих усмішок і запевнень у коректності до Мінська, в буквальному розумінні валізами перевозилися сотні тисяч доларів. Вони йшли на створення потужних структур, агітаційного і організаторського спрямування. Керівники цих структур запрошувалися в столиці ряду країн Європейського Союзу і Вашингтон, де державні керівники не тільки обнадіювали мінських "революціонерів", а й гарантували їм пряму моральну і фінансову підтримку. Деякі посли країн Євросоюзу в буквальному розумінні звалювали на себе обов`язки інструкторів та опікунів для тих, хто мав силою і хитрістю змінити владу в Білорусі", - повідомляє газета "Білорусь сьогодні".

У матеріалах також наголошується, що "була здійснена спроба задіяти "Східне партнерство" для ослаблення взаємодії Білорусі з Росією і зрештою перетворення республіки на отакий собі буфер між Росією і ЄС (по суті - санітарний кордон), а також трансформації республіки в джерело дешевих ресурсів, включаючи трудові, і збут продукції ЄС. Навряд чи є збігом, що основні офіційно декларовані постулати "Східного партнерства" якомога краще підходили для втілення в життя стратегії з демократизації" Білорусі: ефективне управління і стабільність, економічна інтеграція з європейськими політичними процесами, енергетична стабільність і встановлення міжнаціональних та особистих відносин і, нарешті, найголовніше - "розвиток демократії", - пише газета.

У виданні також опубліковані деякі матеріали допитів екс-кандидатів у президенти і координаторів акції, які нібито підтверджують, що сценарій подій розроблявся в Польщі і Німеччині.

У матеріалах часто згадується про "кольорові революції", події в пострадянських країнах, проте Україна в них не фігурує.

У посольствах Німеччини і Польщі та Білорусі поки що не коментують опубліковані державною газетою матеріали КДБ.

Довідка УНІАН. Громадянська компанія "Говори правду!" стала основним виборчим штабом кандидата в президенти Білорусі Володимира НЕКЛЯЄВА, який зараз перебуває в слідчому ізоляторі КДБ.