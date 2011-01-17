Влада, яка порушує права людини все більше і більше, приречена

13 січня я отримав вказівку МВС, яка мене просто обурила. Ось її текст.



Вказівка МВС України від 10.01.2011 № 266/Рт



У м. Києві 17 січня ц.р. з ініціативи політичних партій, рухів, громадських організацій заплановано проведення акції протесту з вимогою закриття кримінальних справ проти активістів ”Податкового майдану”.

22 січня ц.р. відзначається День Соборності України. Разом з цим у цей же день з ініціативи представників ВО ”Батьківщина” та інших політичних організацій заплановано проведення альтернативних заходів.



ВИМАГАЮ:



1. Узяти на контроль отримання інформації щодо виїзду організованих груп та окремих громадян до столиці держави.

2. Ужити заходів щодо недопущення виїздів технічно несправного автотранспорту, призначеного для перевезення учасників заходів.

3. За результатами рекогносцирування місць проведення заходів, територій навколо них, у взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, зацікавленими організаціями розробити плани забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху. Опрацювати загальні та щодо кожного місця плани-схеми, розрахунки сил і засобів. Особливу увагу звернути на посилення правопорядку в місцях масового перебування людей.

4. З метою негайного реагування на зміни в оперативній обстановці створити посилені слідчо-оперативні групи, групи документування, фіксації можливих правопорушень, необхідні резерви особового складу.

5. Забезпечити проведення ретельних інструктажів особового складу, задіяного на охорону громадського порядку в місцях проведення заходів, поставити конкретні завдання перед кожним працівником, забезпечити належний контроль за несенням служби.

6. Інформацію про організовані виїзди (зазначивши прізвища старших, контактні телефони, час відбуття, прибуття, вид транспорту, кількість осіб) та заплановані на території обслуговування масові заходи надати в ДГБ до 14.01.2011 та до 21.01.2011.



Заступник Міністра В.І. Ратушняк



На мою думку, це був незаконний наказ, оскільки в ньому брутально порушувалася свобода зібрань (п.1, 2 Вказівки) та право на приватність (п.1,6). Пункти 3, 4, 5 спрямовані на організацію охорони громадського порядку під час заходів 17 та 22 січня. А в п. 1 та 6 вимагаються незаконні дії, оскільки фактично доручається перешкодити приїзду громадян до Києва та зібрати інформацію про тих, хто хоче приїхати – добропорядних громадян, які не причетні до скоєння чи підготовки правопорушень.

Можна чекати, що, як це багаторазово вже відбувалося в 2010 році, весь автотранспорт несподівано виявиться «технічно несправним», а списки бажаючиїх потрапити до Києва будуть передані в Департамент громадської безпеки.

14 січня я переслав цю вказівку УНІАНу та «Українській правді», які переказали зміст цього документу. Ці матеріали були передруковані й іншими Інтернет-виданнями.

У той же день міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов передав УНІАНу заяву з цього приводу, про яку повідомили численні Інтернет-ресурси та ЗМІ. Пан міністр пояснив, що розпорядження про посилення безпеки громадян під час заявлених опозицією акцій протесту 17 і 22 січня видано з метою уникнення можливих провокацій, і запевняє, що міліція не перешкоджатиме приїзду громадян на ці заходи.

«Завдання і обов’язок міліції – дбати про дотримання правопорядку під час масових заходів, про те, щоб запобігати можливим провокаціям. У зв’язку з тим, що Міністерство внутрішніх справ отримало інформацію про можливі провокації під час громадських акцій, запланованих на 17 та 22 січня, наш обов’язок – зробити все, щоб захистити безпеку громадян», – наголосив міністр. Саме з цією метою, пояснив А.Могильов, «було видане розпорядження, реалізація якого має одну мету – захистити безпеку громадян».

«Трактувати це розпорядження як таке, що начебто має перешкодити громадянам приїжджати на будь-які масові акції – це провокація, свідоме перекручування фактів і намагання створити штучний ажіотаж навколо теми запланованих опозицією протестів. Я розцінюю подібні заяви як безвідповідальні і антигромадянські», – заявив міністр внутрішніх справ.

На мій погляд, міністр вчергове продемонстрував своє нерозуміння прав людини. Втім, читач може усе побачити сам.

У той же день, виступаючи у Верховній Раді, Анатолій Могильов заявив, що 22 січня в Києві планується «кровопролиття»,яке готують окремі опозиційні групи. Я, почувши це, одразу згадав градоначальника з «Истории одного города» Михайла Салтикова-Щедріна, який наказував: «Просвещение вводить осторожно, по возможности без кровоприлития».

Як на мене, саме ця заява є таки безвідповідальною. Повідомляти про майбутні силові зіткнення – означає їх провокувати. Якщо в МВС є така інформація, то необхідно вжити превентивних заходів, щоб не допустити ексцесів. І міліція вміє це робити, якщо треба. А такі заяви з трибуни парламенту тільки ще більше розбурхують пристрасті і посилюють конфлікт між правлячою політичною силою та опозицією. Крім того, така заява, очевидно, має на меті залякування – не ходіть, люди, не протестуйте, може пролитися кров...

Як довго ще триватиме використання міліції у якості інструмента політичного тиску на опонентів? Коли нова українська адміністрація зрозуміє, що цілковита відсутність поваги до людей, розмова із суспільством мовою сили, залякування тільки посилює нелюбов до держави та її агентів? Що влада, яка порушує права людини все більше і більше, приречена?



P.S. Щойно я закінчив цей текст, як отримав повідомлення таке повідомлення Департаменту зв`язків з громадськістю МВС.



МВС вирішує питання щодо притягнення осіб, які свідомо фальсифікують відомчі документи МВС, до відповідальності



Днями у інтернет-виданнях з‘явилися заяви, які викривлено трактують дії міліції щодо забезпечення громадського порядку під час масових заходів. При цьому оприлюднюється неправдива інформація, відбувається перекручування фактів, а до тексту відомчих документів, який цитується, додаються власні судження. Дії міліції по організації охорони громадського порядку в залежності від запланованих масових заходів намагаються подати як щось неординарне, чим створюється штучний ажіотаж навколо запланованих правоохоронцями дій.

Аби унеможливити надалі подібні провокації з використанням ЗМІ щодо зумисного донесення до громадян неправдивої інформації, МВС змушене вживати адекватних та законних заходів реагування.

Наразі МВС вирішує питання щодо захисту в судовому порядку ділової репутації правоохоронного відомства. Важливо у правовому полі довести викривлення фактів з боку окремих громадян, які називають себе правозахисниками та вводять в оману громадян, навмисно фальсифікуючи документи МВС щодо заходів міліції з дотримання правопорядку. Такі дії МВС вважає неприпустимими.

МВС ще раз закликає всіх громадян толерантно ставитися один до одного, шанувати закон, дотримуватися його вимог. Реалізовуючи свої права, в тому числі й на мирні зібрання, не забувайте про неприпустимість порушення прав інших громадян, не вчиняйте дій, відповідальність за які передбачена адміністративним та кримінальним законодавством.

ДЗГ МВС України



Цікаво, яку оприлюднену інформацію ДЗГ вважає неправдивою? Сподіваюсь, що не цитати із вказівки, але тоді яку? А в чому ж він побачив навмисну фальсифікацію? У твердженні, що вимога п. 2 Вказівки «Ужити заходів щодо недопущення виїздів технічно несправного автотранспорту, призначеного для перевезення учасників заходів» означає перешкоджання приїзду громадян до Києва? Так це ми спостерігали багато разів у 2010 році, останній раз такі факти мало місце під час «Підприємницького Майдану».

Якщо Вказівка №266/рm буде змінена, і міліція справді не перешкоджатиме людям потрапити до Києва 17 та 22 січня – я буду тільки радий. Чекати лишилося недовго.

Євген Захаров