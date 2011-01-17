Майдан обгородили металевим парканом (фото)

Територію навколо монументу на Майдані Незалежності у Києві перекрили суцільною металевою огорожею.

Концертну сцену, яка стояла на площі під час новорічно-різдвяних свят, демонтували. На її місці залишили кілька великих наметів.

Частину площі ще займає ковзанка. На ній та довкола майдану чергує міліція, військовослужбовці та курсанти МВС.

Як відомо, сьогодні у Києві мітингуватимуть підприємці. 22 січня відбудуться акції до Дня Соборності України.

Фото gazeta.ua