Майдан обгородили металевим парканом (фото)
12:24, 17 січня 2011Права людини
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17 і 22 січня - акції
Територію навколо монументу на Майдані Незалежності у Києві перекрили суцільною металевою огорожею.
Концертну сцену, яка стояла на площі під час новорічно-різдвяних свят, демонтували. На її місці залишили кілька великих наметів.
Частину площі ще займає ковзанка. На ній та довкола майдану чергує міліція, військовослужбовці та курсанти МВС.
Як відомо, сьогодні у Києві мітингуватимуть підприємці. 22 січня відбудуться акції до Дня Соборності України.
Фото gazeta.ua
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