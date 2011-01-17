Білоруська міліція проводить масові обшуки у журналістів

Білоруські правоохоронці проводять масові обшуки у редакціях та помешканнях журналістів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської незалежної медіа-профспілки з посиланням на Білоруську асоціацію журналістів.

Так, 10 січня міліція обшукала редакцію газети «Борисовські новини» та помешкання її редактора Анатолія БУКАСА. В результаті з редакції винесли всю оргтехніку - комп`ютери, фотоапарати, сканери, факс, диски та флешки з інформацією. «Після обшуку з електроприладів у редакції залишився тільки електрочайник», - пише сайт БАЖ.

Наступного дня обшук провели у квартирі гомельської журналістки, яка співпрацює з телеканалом «Белсат», Лариси ШИРОКОВОЇ. За словами журналістки, у неї конфіскували два комп`ютера, ноутбук, близько сотні дисків, флешки і два диктофони.

Ще за день співробітники КГБ Білорусі прийшли з обшуком до квартири журналіста польської «Gazety Wyborczej» Андрія ПОЧОБУТА. Після обшуку самого журналіста забрали на допит до КГБ. Пізніше суд вирішив оштрафувати А.ПОЧОБУТА на 1 млн. 750 тис. білоруських рублів (приблизно 600 дол.) за порушення порядку проведення масових акцій. А.ПОЧОБУТ стверджує, що суд навіть не заслухав його свідка, який підтверджував, що на площі Незалежності журналіст здійснював професійну діяльність, та не долучив до справи відею, на якому зафіксовано, що А.ПОЧОБУТ працював на акції з журналістським бейджем.

Цього ж дня викликали на допит редактора видання «Новий час» Олексія КОРОЛЯ, «на підставі того, що його номер був зафіксований мобільним оператором на площі Незалежності 19 грудня», повідомляє БАЖ.

13 січня відбувся обшук і у квартирі журналістки Ірини ЧЕРНЯВКИ. Після обшуку журналістку доправили на допит у КГБ Білорусі.

15 січня працівники КГБ обшукали офіс газети «Сильні новини», де також вилучили техніку та електронні носії.

Також у січні білоруська Комісія з телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію на мовлення «Авторадіо» через «невиконання творчої концепції та розповсюдження інформації, яка містить публічні заклики до екстремістської діяльності», пише БАЖ.

Разом з тим шестеро білоруських журналістів залишаються у СІЗО КДБ - це Наталія РАДІНА, Ірина ХАЛІП, Сергій ВОЗНЯК, Павло СЕВЕРИНЕЦЬ, Дмитро БОНДАРЕНКО та Олександр ФЕДУТА. Їх звинувачують в організації масових заворушень 19 грудня. За Кримінальним кодексом Білорусі, їм загрожує до 15 років ув`язнення.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів «за».

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 осіб.