ГПУ поновила досудове слідство у кримінальній справі проти Тимошенко

Генеральна прокуратура України поновила досудове слідство у кримінальній справі, порушеній проти екс-прем’єра України Юлії ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, отриманих Україною у рамках Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після чергового відвідування Головного управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ.

«Генеральна прокуратура поновила справу, поновила досудове розслідування по грошах Кіотського протоколу, так що сьогодні я не знайомилася зі справою. Я сьогодні знову давала покази, були додаткові запитання слідчого», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр повідомила, що під час допиту в Генпрокуратурі слідчі ставили їй запитання щодо використання екологічних коштів для виплати пенсій і заробітних плат у бюджетній сфері.

«Моя відповідь була однозначною: я забезпечувала сплату пенсій і заробітних плат, але гроші Кіотського протоколу – екологічні гроші – всі знаходяться і знаходилися на спецрахунку Міністерства екології і вони не витрачалися», - додала вона.

За її словами, слідчі пояснили поновлення досудового розслідування виникненням додаткових питань. «Виникли додаткові питання, які потрібно слідству з’ясувати. Та, власне, я й не заперечувала, тому що я познайомилася з безліччю законів, нормативних актів і я сьогодні ще більш детально пояснила всі свої дії, обгрунтувала їх позиціями, які зазначені у законах, у тому числі в законі про держбюджет», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що необхідність поновлення досудового розслідування пов’язана з тим, що слідство зайшло у глухий кут. «Зараз слідство і Генеральна прокуратура зайшли у повний глухий кут, тому що ні складу злочину, ні події злочину, ні суб’єкту злочину немає. Безумовно, якщо був би у країні нормальний суд, то до суду немає з чим йти», - припустила вона.