Янукович доручив Мін'юсту переробити законопроект про мирні зібрання

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству юстиції переробити законопроект “Про свободу мирних зібрань” (реєстраційний No. 2450) на основі коментарів та рекомендацій Європейської комісії “До демократії через право” (Венеціанської Комісії).

Про це УНІАН повідомили у “Фундації регіональних Ініціатив” (ФРІ).

У громадській організації нагадують, що в середині жовтня 2010 року Венеціанська Комісія ухвалила спільну думку щодо українського законопроекту № 2450. “Причому законодавча ініціатива піддалася розгромній критиці європейських експертів. Зокрема, у Комісії вимагають від законопроекту, щоб відсутність повідомлення про зібрання не була підставою для заборони зібрання”, - зазначила активістка ФРІ Олена ЛІТВІШКО.

У "Фундації регіональних ініціатив" також нагадують, що нещодавно відбувся візит до Києва єврокомісара з питань розширення Європейського Союзу та європейської політики сусідства Штефана ФЮЛЕ, ціль якого – узгодити план двосторонньої співпраці з українською владою на 2011 рік. За інформацією представництва Євросоюзу в Україні, не в останню чергу комісара цікавила і свобода зібрань в Україні, на підставі якої ЄС хоче будувати свої відносини з Україною.

Крім того, 25 листопада минулого року Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Україні, у якій, зокрема, констатує, що свобода зібрань нашої країни опинилися під загрозою, та закликає українську владу повністю розслідувати всі повідомлення про порушення прав і свобод для виправлення будь-яких виявлених порушень. Також у Європарламенті зауважили, що співпраця української влади з Венеціанською комісією має вирішальне значення для забезпечення того, щоб законодавчі пакети реформ, які в даний час розробляються, були у повній відповідності з європейськими стандартами і цінностями.