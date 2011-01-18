Вагітні проведуть акцію протесту в Москві і ще 11 містах

Вагітні росіянки проведуть у вівторок всеросійський пікет на захист прав вагітних жінок, яких з 2012 року чекає новий порядок розрахунку декретної допомоги, повідомила РІА “Новости” організатор пікету Анастасія Єрмакова.

За її словами, на акцію в Москві, яку планується провести напроти Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку Росії, прийдуть близько 40 осіб. Подібні заходи планується провести ще в 11 містах, зокрема в Пермі, Іжевську, Володимирі, Брянську.

2010 року Держдума прийняла поправки до чинного законодавства, згідно з яким допомога за вагітністю і пологами мала розраховуватися з 1 січня 2011 року виходячи не з одного року стажу, а з двох років перед виходом у декрет. На думку жінок, це може серйозно скоротити розмір допомоги.

У відповідь на ці поправки близько десяти вагітних жінок і їх чоловіків провели пікет напроти міністерства, наполягаючи на поверненні до колишніх норм закону. Після пікету президент Росії Дмитро Медведєв у телеінтерв`ю запропонував переглянути поправки в механізм нарахування допомоги за вагітністю і пологами на користь жінок.

Уряд РФ підготував поправки, які встановлюють річний перехідний період: у 2011 році вагітна жінка має право вибрати, за який період часу їй розраховувати допомогу - рік або два.

"Наприкінці минулого року прозвучали лише гучні слова, нічого не змінилося. Єдине - чиновники дали відстрочку на рік. По суті, зміняли шило на швайку", - підсумувала Єрмакова. Вона наголосила, що вагітні жінки в 2012 році зіткнуться із значним скороченням допомоги з вагітності і пологів.