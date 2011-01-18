Політик може потрапити під суд за сумнів у радянській агресії

За рішенням головного прокурора Вільнюського округу напередодні було розпочате досудове розслідування проти лідера Соціалістичного народного фронту Альгірдаса Палецкіса, який публічно поставив під сумнів твердження, що в січні 1991 р. проти Литви була здійснена агресія. Про це повідомляє Литовське радіо.

Притягати до кримінальної відповідальності за такі вислови, пояснює РосБізнесКонсалтинг, можна на підставі поправок до Кримінального кодексу Литви, прийнятих влітку 2010 р., за якими злочином вважається схвалення силових дій СРСР і нацистської Німеччині проти Литовської Республіки та її жителів. Передбачені санкції, починаючи від штрафу і закінчуючи двома роками позбавлення волі.

11 березня 1990 р. Литва проголосили незалежність. Через десять місяців, 11-13 січня 1991 р., сталися зіткнення між прихильниками незалежності Литви і радянськими військами в районі Вільнюського телецентру. Тоді загинули 14 осіб, більше 600 одержали поранення. У 1999 р. Вільнюський окружний суд засудив шістьох колишніх радянських військовослужбовців, які брали участь у цих подіях.