У Києві СБУ піймала на хабарах суддю, адвоката і міліціонера

Служба безпеки України викрила і припинила механізм стягнення хабарів, який діяв в одному із районних судів Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зокрема, вчора, 17 січня, під час одержання чергової частини хабара в розмірі 5 тис. дол. у Дарницькому районі столиці затримано суддю районного суду і посередника - 29-річного адвоката.

Спільно із слідчими прокуратури Києва встановлено, що суддя за попередньою змовою із адвокатом систематично (упродовж трьох тижнів) отримував гроші від родичів засудженого ним громадянина за прийняття рішення не конфісковувати майно.

У ході обшуків у службовому кабінеті та в квартирах підозрюваних знайдено гроші, які зловмисники напередодні отримали від постраждалого.

Прокуратурою Києва розслідується кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара).

Також у Києві СБУ затримала на хабарі працівника міліції.

Встановлено, що старший оперуповноважений з особливо важливих справ одного з підрозділів столичної міліції вимагав 3 тис. євро хабара у місцевої мешканки. Шантажуючи 22-річну киянку, зловмисник погрожував притягнути її до кримінальної відповідальності за вигаданими ним звинуваченнями, зазначили в прес-центрі.

Підозрюваного затримали «на гарячому» під час одержання другої частини хабара.

Правопорушника взято під варту. Триває слідство.