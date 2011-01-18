Мін‘юст знайшов статеву дискримінацію у Кодексі законів про працю

У результаті проведення гендерно-правової експертизи Кодексу законів про працю України Міністерство юстиції виявило в окремих його положеннях ознаки статевої дискримінації. Про це повідомив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, за словами глави відомства, кодекс досліджувався на відповідність положенням Конституції України, законам "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про охорону дитинства", а також 14 міжнародним нормативно-правовим актам у вказаній сфері, чинним для України. Серед них - Загальна декларація прав людини; Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права; Декларація про ліквідацію дискримінації у відношенні жінок; Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок; Конвенція Міжнародної організації праці № 156 про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі з сімейними обов’язками; Конвенція Міжнародної організації праці № 45 про застосування праці жінок на підземних роботах в шахтах будь-якого типу; Конвенція Міжнародної організації праці № 100 про рівну винагороду чоловіків та жінок за працю рівної цінності та інші.

За підсумками експертизи Мін‘юст вважає дискримінаційними положення кодексу, які не надають чоловікам однакові можливості з жінками поєднувати виконання сімейних обов`язків з трудовою діяльністю.

Зокрема, експерти рекомендують поширити на чоловіків, які мають дітей, положення кодексу в частині встановлення для жінок, які мають дітей, гарантій щодо скорочення тривалості робочого часу, застосування більш гнучкого графіку роботи, відпусток. Для цього пропонується внести зміни у відповідні положення частини третьої статті 33, частини четвертої статті 51, статті 55, частини першої статті 56, статей 63, 175, 176, 177, частини першої статті 182, статей 1821, 184, 185 Кодексу законів про працю.

Такі кроки, за висновками експертів, сприятимуть реалізації обов‘язків держави, визначених в окремих міжнародних документах, щодо формування відповідального не лише материнства, а й батьківства.

Кодекс також містить низку ґендерно-дисбалансованих положень на користь певної статі. Проте, оскільки вони пов‘язані зі спеціальним захистом жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини; особливостями вимог щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов`язаних з охороною їх репродуктивного здоров`я, зазначені положення, за висновками експертів, не можна вважати дискримінаційними.

Загалом, на думку експертів Міністерства юстиції, переважна більшість положень кодексу містить норми, які є ґендерно-нейтральними та не створюють підстав для дискримінації жінок і чоловіків у всіх сферах, що охоплюються Кодексом. Переважна більшість глав Кодексу в цілому відповідає принципу ґендерної рівності й не містить прямих посилань на стать, застосовуючи нейтральні поняття "працівник", "громадянин", "особа" та встановлюючи правила поведінки, гарантії, пільги, що в однаковій мірі стосуються представників обох статей.

Висновок Мін‘юсту щодо наявності у Кодексі законів про працю дискримінаційних норм, за словами Міністра юстиції, направлений на ознайомлення до Верховної Ради України як органу, що ухвалив указаний закон.

*** Гендерно-правовову експертизу чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів Міністерство юстиції здійснює відповідно до статті 4 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та постанови Кабінету міністрів «Про проведення гендерно-правовї експертизи» від 12 квітня 2006 року.