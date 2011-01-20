Обшук у поетеси: не варто боятись - радять колеги й правозахисники

Днями в помешканні подружжя літераторів Марини Брацило та Юрія Ноги міліція провела обшук. Деякі письменники та громадські активісти називають це залякуванням, правозахисники ж радять вивчати свої права й не боятись.



Днями в Борисполі в квартирі поетеси Марини Брацило та співробітника видавництва «Смолоскип» Юрія Ноги міліція провела обшук – за рішенням запорізького суду в справі з підриву пам`ятника Сталіну в Запоріжжі. Про це розповіли письменник Сергій Пантюк та депутат й голова мистецького об`єднання «Остання барикада» Олесь Доній, посилаючись на самих літераторів. За їхніми словами, під час обшуку в подружжя вилучили системний блок комп`ютера, флешки, компакт-диски, мобільні телефони, записники з віршами, фотоапарат.

Справа в тому, що Марина Брацило родом із Запоріжжя, й на новорічні свята подружжя гостювало в її батьків. Увечері ж 31 грудня в Запоріжжі невідомі підірвали пам`ятник Сталіну. Зв`язатися з подружжям досі поки що не вдалось. Втім, як вони сказали Сергію Пантюку, цю справу веде слідче управління СБУ з боротьби з тероризмом. Пантюк вважає обшук залякуванням письменників. За його словами, Нога та Брацило не належали до жодної з партій чи політичних організацій.

Керівниця прес-центру СБУ Марина Остапенко уточнила в розмові з Deutsche Welle, що обшук проводила міліція, жодних співробітників СБУ там не було. Водночас якихось деталей щодо слідства за фактом підриву пам`ятнику нині речниця відомства надати не може, адже слідство триває.

Громадський активіст із Запоріжжя Дмитро Харьков, який раніше подавав до суду позов з вимогою демонтувати пам’ятник диктатору, в коментарі Deutsche Welle назвав цей обшук показовою акцією із залякування: «Адже представники інтелігенції практично завжди беруть участь у протестних рухах. Плюс варто додати ту зухвалість і бажання вислужитися правоохоронних органів, що за нових політичних умов відчувають безкарність».

Письменниця Лариса Денисенко, яка також веде адвокатську практику, переконує, що боятися в жодному разі не треба, варто знати свої права. «Вміти ставити осіб, що звикли бути завжди правими, на місце легітимними методами та знаннями», - каже Лариса Денисенко. Вона зауважує, що в цьому випадку порушено час проведення обшуку. За її словами, міліція завітала о шостій ранку. Денисенко наголосила, що обшуки проводяться вдень, в стандартні робочі години – з 9.00 до 18:00. На її думку, навіть через це вже варто скаржитись на дії міліції.

Правозахисник Євген Захаров теж погоджується, що лякатись не треба. На його думку, краще скаржитися на незаконне вилучення всього, якщо дозволу суду не було, а якщо був - нехай повертають. «Бо ця подружня пара, наскільки я знаю, до «Тризубу», яких підозрюють у причетності до підриву, жодного відношення не мають взагалі. А проблема полягає в загальній брутальності міліції, яка отак виконує свої функції», - сказав Захаров у розмові з Deutsche Welle.

Політичними переслідуваннями називає увагу міліції до літераторів правозахисний активіст і кандидат психологічних наук Віктор Пушкар. Він впевнений, що це також завдає значної шкоду іміджу влади. «Будь-яка радянська людина мала чогось боятися. Ми жили в хронічно переляканому суспільстві. Українські інтелектуали мають тверезо оцінювати ситуацію. І, як мінімум, публічно висловлюватись з того приводу й захищатись в межах правового поля», - наголошує експерт.