Міліція збирає інформацію про хворих на ВІЛ/СНІД в Україні.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив виконавчий директор Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Андрій КЛЕПІКОВ.

“МВС збирає інформацію про пацієнтів замісної підтримувальної терапії, зокрема, міліціонери наполягають на розголошенні ВІЛ-статусу, що є конфіденційною інформацією. Це залякує пацієнтів, які тепер бояться бути у програмі замісної підтримувальної терапії, залякує також і лікарів. Це супроводжується перевіркою прокуратури, МВС діяльності медичних установ та неурядових організацій, які здійснюють супровід таких пацієнтів”, - наголосив А.КЛЕПІКОВ.

За його словами, представникам громадськості стало відомо про доручення Департаменту боротьби з наркотиками МВС України №40/2/1-106 від 18.01.2011 року, адресованого керівникам територіальних підрозділів, про збір інформації щодо наркозалежних пацієнтів програм замісної терапії, включно з персональними даними та про стан їхнього здоров’я.

“Вимога надавати інформацію про ВІЛ-статус пацієнтів є знущанням над верховенством права. Як нам стало відомо, зараз в усіх регіонах України працівники органів внутрішніх справ терміново збирають цю інформацію, направляючи незаконні запити до лікарських закладів, влаштовуючи так зване «опитування» або «анкетування» пацієнтів та їх родичів у наркодиспансерах, за місцем проживання, застосовуючи при цьому психологічний тиск та погрози. Такі дії призводять до підриву авторитету та безпечності надання медичної допомоги, довіри до програм профілактики ВІЛ/СНІДу, грубо порушують Конституцію, цілу низку законів України та ратифікованих в державі міжнародних конвенцій з прав людини”, - зазначив А.КЛЕПІКОВ.

Він наголосив, що в державі виникло очевидне протиріччя – щойно був затверджений новий закон України, де якраз законодавчо забезпечується право на замісну підтримувальну терапію. “В іншому законі про загальнодержавну програму СНІДу є відповідні цілі – це 12 тисяч пацієнтів замісної підтримувальної терапії. Але комусь, напевно, вигідно мати цих 12 тисяч пацієнтів. Бо 12 тисяч людей вимиваються з нелегальної торгівлі наркотиками. Для когось це лікування означає втрату прибутків, прибутків наркомафії. Я припускаю і такий варіант”, - зазначив А.КЛЕПІКОВ.

“З іншого боку я припускаю, що просто силовики вирішили медичне питання, яке в усьому світі є медичним, взяти під свою опіку, вважаючи, що вони мають визначати, кого і як лікувати. На жаль, це російський сценарій, де замісна терапія, на відміну від країн Євросоюзу, США та інших наших сусідів, не працює”, - зазначив А.КЛЕПІКОВ.

Він переконаний, що наслідки можуть бути катастрофічними, бо йдеться про порушення прав пацієнтів, розголошення діагнозу, ВІЛ-статусу. “Крім того, таку тактику залякування як лікарів, так і пацієнтів я не спостерігав за 10 років роботи в Альянсі. Одночасно йде перевірка і Альянсу, і Мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, які є рецепієнтами Глобального фонду, на предмет реалізації цих програм”, - наголосив А.КЛЕПІКОВ.

Він занепокоєний тим, що протягом останнього часу роботу партнерських організацій фактично паралізовано нескінченними перевірками, ініційованими Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ та чисельними державними інспекціями. “Замість продуктивної роботи зі збереження здоров’я людей спеціалісти вимушені давати пояснення в прокуратурі та міліції, брати участь у проведені процесуальних дій. Із організацій вилучається програмна документація, вишукуються підстави для накладання штрафних санкцій за надумані або незначні порушення санітарних, екологічних та інших правил, відповідно, програми перебувають під постійною загрозою зупинки”, - повідомив А.КЛЕПІКОВ.

Виконавчий директор Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД повідомив, що його самого викликали до прокуратури Печерського району Києва, де розпитували щодо замісної підтримувальної терапії, “вимагали інформацію про те, як працює програма”. “Україна перебуває зараз у стані переговорів щодо отримання величезного фінансування, йдеться про 305 мільйонів доларів США на 5 років - 2012-2016 років - від Глобального фонду. Такі несподівані перевірки для національних та міжнародних організацій викликають велике занепокоєння, яке ставить під загрозу отримання цього величезного фінансування. Крім того, наскільки мені відомо, йдуть переговори із США щодо фінансування з їхнього боку. І так само компонент замісної терапії є складової цих програм – маленькою, але дуже важливою”, - зазначив А.КЛЕПІКОВ.

Він висловив занепокоєння тим, що якщо й надалі чинитимуться такі перешкоди, відповідно, виникнуть і “серйозні перешкоди в отриманні коштів від Глобального фонду Україні”.

Водночас він підкреслив, що завдяки програмам замісної терапії у даній групі зупинено епідемію СНІДу, знизилася кількість нових випадків. “Це унікальне досягнення, йдеться не лише про гроші, політику, йдеться про те, що, якщо, не дай Боже, почнуть буксувати ці програми, епідемія СНІДу в Україні може піти вгору”, – сказав А.КЛЕПІКОВ.

А.КЛЕПІКОВ також повідомив, що Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні та Всеукраїнська мережа людей звернулися з відкритим листом Президента України, закликавши його негайно втрутитися у ситуацію, що підриває зусилля держави у сфері подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, порушує права пацієнтів, у т.ч. ВІЛ-позитивних, та наносить непоправну шкоду авторитету держави на міжнародній арені.