Герман: Freedom House упереджено поставилася до України

Американська неурядова правозахисна організація "Freedom House" упереджено поставилася до України.

Про це заявила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН в ефірі «5 каналу» увечері 23 січня.

"Я думаю, що Freedom House упереджено поставився до України", - зазначила вона.

"Чому з нами наші сусіди іноді дозволяють собі говорити таким тоном, знаєте, не те, що зверхнім, а таким очікувальним: А що вони зроблять? А як вони на це прореагують? Тому що ми не маємо ще сили, достатнього запасу міцності, тому що в нас слабенька економіка", - цитує Г.ГЕРМАН «Українська правда».

"Ми маємо стати фортецею, щоб ніхто не міг кинути камінь нам у вікно", - додала вона.

При цьому заступник глави АП зазначила, що Freedom House "теж мав якусь однобічну інформацію".

Як повідомляв УНІАН, Freedom House оприлюднила свою щорічну доповідь 13 січня 2011 року, в якій Україна перемістилася в рейтингу свобод з категорії «вільні» до «частково вільні». Як зазначається в доповіді «Авторитарний виклик демократії», «події в Україні у 2010 році призвели до то, що країна перемістилася з категорії «вільні» до «частково вільні». Віктор ЯНУКОВИЧ, чию сфальсифіковану перемогу у 2004 році було скасовано завдяки Помаранчевій революції, виграв президентські перегони на початку 2010 року. Під час його правління відбулося погіршення ситуації зі свободою преси, уряд намагався приборкувати студентські рухи, спостерігалося залякування неурядових організацій, місцеві вибори було визнано майже всіма такими, що не були ані чесними, ані прозорими, з‘явилися ознаки впливу виконавчої гілки влади на судову». У доповіді відзначається, що «раніше Україна була єдиною країною у колишньому Радянському Союзі, яку було визнано вільною, і тепер погіршення ситуації в цій державі демонструє значний регрес демократії в регіоні».

Як також зазначається в доповіді Freedom House, країна перемістилася з категорії «вільні» до «частково вільні» через прогрішення ситуації зі свободою слова, тиск секретних служб (СБУ) на університети з метою утримати студентів від участі у протестах, вороже ставлення уряду до опозиції, неурядових організацій та збільшення впливу президента на судочинство”.

У рейтингу Freedom House за 2009 рік Україна була єдиною країною, яка зуміла відстояти статус «вільної виборчої демократії» на всьому просторі колишнього СРСР, не враховуючи країн Балтії.

Організація Freedom House публікує звіти з 1973 року, аналізуючи політичні й громадянські свободи за багатьма критеріями, серед яких стан свободи слова, розвиток інститутів цивільного суспільства, незалежність судів, рівень корупції та інші.