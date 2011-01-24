СБУ забрала чоловіка, який накричав на Ющенка, - з речами?

Служба безпеки України викликала на допит та відібрала паспорт у громадянина Василя ДУБОВИЦЬКОГО, який під час відвідання екс-президентом Віктором ЮЩЕНКОМ Головного слідчого управління Генпрокуратури 21 січня критично висловився на його адресу.

Про це УНІАН повідомила Ніна ШУЛЯК, яка була свідком інциденту.

За її словами, вчора СБУ впродовж чотирьох годин допитувала В.ДУБОВИЦЬКОГО.

«Вчора він мені передзвонив і повідомив, що до нього прийшли додому двоє чоловіків, сказали, що машина чекає, і забрали в СБУ. Йому сказали, щоб взяв теплий одяг та їжу на три дні. Він хвора людина, у нього цукровий діабет, його чотири години тримали, вимагаючи зізнання у тому, хто платить йому гроші за участь у акціях під ГПУ», - сказала Н.ШУЛЯК.

Вона повідомила, що вчора В.ДУБОВИЦЬКОГО відпустили за станом здоров’я через підвищений цукор у крові, але сказали прийти сьогодні на 8 годину ранку. Сьогодні, додала вона, його також допитували 4 години. Наразі, за її словами, В.ДУБОВИЦЬКОГО відпустили, але відібрали паспорт.

Н.ШУЛЯК зауважила, що В.ДУБОВИЦЬКОМУ в провину начебто ставлять саме образу В.ЮЩЕНКА.

Н.ШУЛЯК зазначила, що познайомилась з В.ДУБОВИЦЬКИМ під стінами ГПУ, куди так само як і він приходила у дні виклику на допити лідера “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО, щоб підтримати її морально. «Нам ніхто не платить, ми не є членами жодної партії, просто пішли за покликом серця, як її прихильники», - наголосила вона.

«Василь дуже бідна і самотня людина, у нього немає навіть телевізора і мобільного телефону. Він ледве назбирав гроші на чотири батони, які посушив і взяв сьогодні зранку в СБУ», - додала Н.ШУЛЯК.

Вона також зазначила, що В.ДУБОВИЦЬКИЙ передав їй інформацію про те, що СБУ має намір викликати на допит і її. «За що мене викликатимуть, я не розумію?! За те, що з плакатом постояла?», - зазначила Н.ШУЛЯК.

УНІАН з цього приводу звернувся за коментарем в прес-центр СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня спілкуванню журналістів з колишнім Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, який прибув у Головне слідче управління Генеральної прокуратури України, завадив інцидент, який виник між екс-президентом і невідомим громадянином.

Журналісти чекали на В.ЮЩЕНКА, який прибув давати свідчення у справі про своє отруєння в 2004 році, перед будівлею прокуратури.

Проте після того, як екс-президент вийшов з машини, невідомий чоловік почав вигукувати образи на його адресу. "Як ти можеш дивитися людям в очі?", - кричав громадянин. У свою чергу В.ЮЩЕНКО звинуватив чоловіка в тому, що він присланий за гроші однією з політичних партій.

"Не кричіть! Ось це я тобі дав право так говорити. Щоб ти ходив по своїй землі, говорив своєю мовою. А якщо тебе прислала сюди якась партія і з записками цими, то, будь ласка, передай великий привіт тій партії і поверни ті гроші. Діти проклянуть тебе. Я за тебе ходжу по цій землі", - відповів В.ЮЩЕНКО і увійшов до будівлі прокуратури, так і не поспілкувавшись з журналістами.

Як заявив пізніше один з присутніх під прокуратурою, В.ЮЩЕНКО, на його думку, "є найбільшою помилкою і нещастям для нашого народу".