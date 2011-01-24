У Ющенка заявляють про провокацію

Інформація про допит в Службі безпеки України чоловіка, який 21 січня біля Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури висловив своє незадоволення екс-президенту Віктору ЮЩЕНКУ, є політичною провокацією.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речник В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА.

Вона підкреслила, що екс-президент абсолютно не причетний до «надуманого інциденту про допит в СБУ чоловіка, який накричав на Віктора Андрійовича».

І.ВАННИКОВА підкреслила, що В.ЮЩЕНКО, перебуваючи на посаді Президента України, ніколи не дозволяв ні собі, ні іншим зловживати своїм службовим становищем і тиснути на демонстрантів через силові структури.

«Кожен демонстрант, кожен опозиціонер мав можливість вільно висловлювати свої думки, і Віктор Андрійович завжди поважав думки інших. А сьогодні, коли ЮЩЕНКО не є чинним Президентом, у нього навіть інструменту немає тиснути на СБУ», - підкреслила І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні громадянка Ніна ШУЛЯК заявила про те, що СБУ викликала на допит чоловіка, у якого з В.ЮЩЕНКОМ 21 січня біля ГПУ виник конфлікт.

Зокрема, як сказала Н.ШУЛЯК, яка була свідком інциденту біля Генпрокуратури 21 січня, вчора і сьогодні СБУ впродовж чотирьох годин допитувала Василя ДУБОВИЦЬКОГО.

«Вчора він мені передзвонив і повідомив, що до нього прийшли додому двоє чоловіків, сказали, що машина чекає, і забрали в СБУ. Йому сказали, щоб взяв теплий одяг та їжу на три дні. Він хвора людина, у нього цукровий діабет, його чотири години тримали, вимагаючи зізнання у тому, хто платить йому гроші за участь у акціях під ГПУ», - зазначила вона.

Н.ШУЛЯК повідомила, що вчора В.ДУБОВИЦЬКОГО відпустили за станом здоров’я через підвищений цукор у крові, але сказали прийти сьогодні на 8 годину ранку. Сьогодні, додала вона, його також допитували 4 години. Наразі, за її словами, В.ДУБОВИЦЬКОГО відпустили, але відібрали паспорт.

Н.ШУЛЯК зауважила, що В.ДУБОВИЦЬКОМУ в провину начебто ставлять саме образу В.ЮЩЕНКА.

В Службі безпеки України спростували цю інформацію. «Відповіддю на цю інформацію може бути лише жест покрутити пальцем біля скроні та порекомендувати особам, які розповсюджують цю інформацію, лікуватися», - зазначили, зокрема, у прес-центрі СБУ.

Довідка УНІАН. 21 січня спілкуванню журналістів з колишнім Президентом В.ЮЩЕНКОМ, який прибув у ГПУ, завадив інцидент, який виник між екс-президентом і невідомим громадянином.

Коли екс-президент вийшов з машини, невідомий чоловік почав вигукувати образи на його адресу. "Як ти можеш дивитися людям в очі?", - кричав, зокрема, громадянин.