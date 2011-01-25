Українці вимагають припинити цькування журналістів у Білорусі

Рух «Стоп цензурі!» та громадська кампанія “Новий громадянин” підтримують заяву Білоруської асоціації журналістів щодо масових порушень прав журналістів, що тривають від 19 грудня 2010 року – дня виборів Президента Білорусі.

Про це йдеться у їх заяві, переданій УНІАН.

“Ми, українські журналісти та представники громадських організацій, вимагаємо звільнення з-під варти наших білоруських колег, припинення утисків, цькування та залякування журналістів, забезпечення права на вільне висловлення думок, а також отримання, зберігання і розповсюдження інформації”, - наголошується в заяві.

Крім того, її автори вважають неприпустимим проведення обшуків, а також вилучення обладнання та носіїв інформації, і вимагають повернути білоруським журналістам їхнє майно.

Як зазначається в заяві, за даними БАЖ, як мінімум 27 журналістів були затримані, понад 20 журналістів постраждали внаслідок насильницьких дій співробітників міліції, 10 журналістів були притягнуті до адміністративної відповідальності та затримані на термін від 10 до 15 діб. Шестеро журналістів і членів Білоруської асоціації журналістів перебувають під вартою після звинувачення в організації масових заворушень та участі в них.

За ґратами утримують журналістку «Новой газеты» (Росія) Ірину ХАЛІП, редактора сайту «Хартія-97» Наталію РАДІНУ, публіциста Олександра ФЕДУТУ, редактора газети «Товарищ», члена правління БАЖ Сергія ВОЗНЯКА, членів ради Білоруської асоціації журналістів Павла СЕВЯРИНЦА і Дмитра БОНДАРЕНКА. Їм загрожує покарання – до 15 років позбавлення волі.

Також відбулися обшуки з вилученням техніки в редакції газети «Наша ніва» і помешканні її головного редактора, у білоруському ПЕН-центрі, у редакції газети «Борисовские новости» і в будинку її редактора, у квартирі гомельської журналістки телеканалу «Белсат» Лариси ЩИРОКОВОЇ, у редакції Інтернет-видання «Сильные новости», у помешканнях журналістів Катерини ТКАЧЕНКО, Анджея ПОЧОБУТА (Gazeta Wyborcza), Віктора ФЕДОРОВИЧА (БелаПАН); були допитані редактор газети «Новы час» Олексій КОРОЛЬ, шеф-редактор газети «Народная воля» Світлана КАЛІНКІНА, журналіст Ірина ЧЕРНЯВКА тощо. Паралельно тривають процеси публічної дискредитації перелічених вище осіб, зазначається в заяві.

Рух «Стоп цензурі!» та громадська кампанія “Новий громадянин” переконані, що такі дії матимуть серйозні негативні наслідки як для білоруського керівництва, так і для країни в цілому, оскільки можуть призвести до міжнародної ізоляції цієї держави.