Українські письменники обурені Концепцією мовної освіти

Розроблений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту проект Концепції мовної освіти в Україні є неприйнятним та таким, що не має права на існування в українській освіті. Про це йдеться у зверненні низки українських письменників до міністра зазначеної установи Дмитра Табачника.

“Опублікований документ фактично дає підстави для того, щоб у сфері освіти російська мова користувалася невиправданими перевагами, суттєво зменшуючи стимули до вивчення державної української мови не тільки представниками інших національностей, які мешкають на території України, але й українцями”, - йдеться у зверненні.

Зокрема, як зазначають письменники, міністерський текст містить сумнівні твердження, як-то: «російською мовою вільно володіє більшість мешканців нашої країни» тощо. “За своєю суттю така постановка питання є продовженням антиукраїнської мовної політики і стоїть в одному ряді з законопроектом «Про мови в Україні» авторства Єфремова-Гриневецького-Симоненка, негативну оцінку якому уже давно дала українська громадськість, провідні науковці та інституції, міжнародне співтовариство”, - говориться у зверненні.

Звернення підписали: Наталка БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ, Теодозія ЗАРІВНА, Микола РЯБЧУК, Людмила ТАРАН, Ірен РОЗДОБУДЬКО, Олександр ІЛЬЧЕНКО, Анатолій ДНІСТРОВИЙ, Ірена КАРПА, Лариса ДЕНИСЕНКО та ін.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2010 р. Міносвіти виставив на своєму сайті для обговорення проект проект Концепції мовної освіти в Україні. За висновками ряду експертів, даний законопроект суттєво звужує використання української мови в загальноосвітніх закладах.