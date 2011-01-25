Human Rights Watch бачить тиск на ЗМІ в Україні

Правозахисна організація Human Rights Watch відзначає зростання тиску на засоби масової інформації в Україні та недоліки міграційної політики.

Про це йдеться в доповіді організації стосовно дотримання прав людини у світі 2010 року, повідомляє Deutsche Welle.

Стосовно України у документі зазначається, що у сфері дотримання прав людини у державі минулого року зберігалися такі проблеми, як обмеження свободи ЗМІ, упереджене ставлення до людей з іншим кольором шкіри, напади на іноземців із неслов`янською зовнішністю, а також комплекс проблем, пов`язаних з міграцією, зокрема недосконалість законодавства у цій сфері та проблеми в системі надання притулку.

Представник Української ради із захисту прав біженців Наталя ДУЛЬНЄВА сказала “Deutsche Welle, що проблеми з міграційною службою правозахисники мали як за минулої влади, так і за нинішньої. Але нині, за її словами, захищати права біженців в Україні стало надзвичайно складно, оскільки владні структури не реагують на звернення правозахисників, зухвало поводяться з прохачами притулку. „Деякі організації зіштовхуються з великими проблемами у відносинах з міграційною службою, міліцією, особливо коли це стосується питань торгівлі людьми“, - сказала Н.ДУЛЬНЄВА.

Правозахисник Едуард БАГІРОВ зазначив, що 2010 року існували проблеми з дотриманням прав людини, але ситуація не була настільки критичною, як про це заявляють окремі громадські організації. „З правами людини в Україні далеко не все гаразд. Було так і за минулої влади, і зараз не краще“, - сказав Е.БАГІРОВ.