Голови трьох облрад: в Україні відновлюється практика сталінських трійок

Голови Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА, Львівської облради Олег ПАНЬКЕВИЧ та Івано-Франківської облради Олександр СИЧ вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА припинити репресії проти українських патріотів.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Тернопільської обласної організації ВО «Свобода», про це йдеться у зверненні, яке О.КАЙДА, О.ПАНЬКЕВИЧ та О.СИЧ вчора передали В.ЯНУКОВИЧУ після закінчення засідання Ради регіонів. Аналогічні листи голови облрад направили прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ, голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ, генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Ніні КАРПАЧОВІЙ.

У своїх звернення голови облрад, які є представниками ВО «Свобода», вказують, що протягом двох останніх тижнів «за підозрою у вчиненні неіснуючих злочинів» правоохоронні органи затримали кілька десятків молодих українців та представників інтелігенції.

«Міліція проводить затримання з грубим порушенням Конституції та законів України, нехтуючи процесуальними нормами, правоохоронці не повідомляють рідних про затримання, тримають у секреті місце утримання заарештованих, до затриманих не допускають адвокатів та застосовують методи фізичного і морального тиску», – йдеться у зверненні.

Голови трьох облрад також вказують, що у Запоріжжі досі залишаються ув’язненими більше десяти осіб, зокрема Юрій ГУДИМЕНКО, Едуард АНДРЮЩЕНКО, Пилип ТАРАН, Василь ЛАБАЙЧУК, Роман ХМАРА, Сергій БОРИСЕНКО, Олексій ЗАНУДА, Віталій ВИШНЮК, Василь АБРАМІВ, Юрій ПОНОМАРЕНКО, Анатолій ОНУФРIЙЧУК.

«Це молоді хлопці, більшість - у віці від 17 до 22 років, офіційним звинуваченням щодо яких є нібито співучасть у першій спробі руйнування "малої архітектурної споруди, бюсту Сталіна" (саме так зазначено у постанові про притягнення як обвинуваченого) у Запоріжжі 28 грудня 2010 року. Однак виглядає так, що справжньою причиною затримання стала приналежність до українських патріотичних організацій, або й взагалі свідома громадянська позиція», – переконані підписанти звернення.

Вони додали, що найбільш кричущими є порушення Конституції та законів щодо голови Запорізької обласної організації ВО "Свобода" з молодіжних питань Ю.ГУДИМЕНКА, якого заарештували 1 січня 2011 року близько першої годин ночі, інкримінуючи знищення пам`ятника Й.Сталіну у Запоріжжі шляхом вибуху (ч.2 ст.192 Кримінального кодексу України).

«Коли ж міліції не вдалося "повісити" на Юрія ГУДИМЕНКА цю справу, вона реанімувала закриту рік тому справу про обливання фарбою пам`ятника Ф.Дзержинському, яке Юрій ГУДИМЕНКО нiбито вчинив ще у травні минулого року. Вдруге Юрія ГУДИМЕНКА затримали 10 січня і, незважаючи на те, що такий проступок кваліфікується як дрібне адміністративне правопорушення, проти нього за вказівкою прокурора Запорізької області В.ПАВЛОВА порушено кримінальну справу та обрано запобіжний захід взяття під варту! 20 січня 2011 року суддя Жовтневого районного суду Запоріжжя СВІТЛИЦЬКАВ.М. задовольнила підтримане прокурором подання слідчого Жовтневого райвідділу міліції БІБІКАЄ.В. про арешт Юрія ГУДИМЕНКА, постановивши тримати Юрія ГУДИМЕНКА під вартою (у СІЗО) на період слідства (за законом до двох місяців)», – йдеться у зверненні.

Ці факти, переконані голови трьох облрад, яскраво свідчать про замовний характер справ, «єдиною метою яких є організація політичного тиску та проведення репресій проти українських патріотів».

«В Україні швидкими темпами , коли слідчий МВС, брутально порушуючи усі конституційні та процесуальні норми, застосовуючи тортури та тиск, "шиє" справу, прокуратура покриває і жодним чином не реагує на кричущі порушення закону, а підконтрольний суд освячує це свавілля, штампуючи потрібні, абсолютно протизаконні рішення», – вважають голови облрад.

У їхньому зверненні також сказано, що у кабінетах слідчих побували уже тисячі українців: патріотична молодь, інтелігенція, письменники, журналісти, історики та викладачі, які не приховують своїх патріотичних переконань та відверто висловлюють свою незгоду з діями влади.

Відтак голови облрад вимагають припинити відновлення політики сталінізму в Україні, публічно засудити сталінізм та вжити заходів щодо притягнення до кримінальної відповідальності його адептів, припинити переслідування в Україні з політичних мотивів і вжити заходів щодо негайного звільнення політичних в`язнів Ю.ГУДИМЕНКА, Е.АНДРЮЩЕНКА, П.ТАРАНА, В.ЛАБАЙЧУКА, Р.ХМАРУ, С.БОРИСЕНКА, О.ЗАНУДУ, В.ВИШНЮКА, В.АБРАМІВА, Ю.ПОНОМАРЕНКА, А.ОНУФРIЙЧУКА та інших.

Також підписанти звернення вимагають від Президента звільнити міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА за здійснювані його відомством “політичні репресії та зобов’язати притягнути до відповідальності правоохоронців, що вдаються до політичних переслідувань”.