У місцевих територіальних громад відберуть землю?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ хоче передати повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів від органів місцевого самоврядування до відповідних органів виконавчої влади.

Така вказівка міститься в дорученні Президента, текст якої має в розпорядженні агентство УНІАН.

З цією метою В.ЯНУКОВИЧ доручив розробити та подати до Адміністрації Президента України законопроект щодо внесення змін до пункту 12 Земельного кодексу України.

Як зазначила в коментарі УНІАН юрист громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у Тернополі Ольга КУШНЕРИК, це "дуже тривожне доручення".

За словами експерта, ще за часів правління Леоніда КУЧМИ було прийнято Закон України "Про розмежування земель державної та комунальної власності", відповідно до якого землі у межах населеного пункту та землі запасу за межами населеного пункту належать територіальній громаді, тобто є комунальною власністю.

Як зауважила О.КУШНЕРИК, з того часу реального розмежування так і не відбулося. "Перехідними положеннями до Земельного кодексу визначено, що до часу розмежування землями у межах населеного пункту розпоряджаються органи місцевого самоврядування, за межами населеного пункту - органи виконавчої влади. На практиці це вилилося у таке: райдержадміністрації роздають "своїм" у межах безоплатної приватизації споконвічні селянські землі, причому без відома та згоди сільських рад", - сказала експерт.

На її думку, у такий спосіб "села втрачають землі запасу", які відповідно до Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" є комунальною власністю.

"Як буде тепер? Очевидно, що доручення ЯНУКОВИЧА у частині розмежування земель (термін червень 2011р) є декларацією намірів, бо за такий час землі неможливо розмежувати, на це потрібно дуже багато грошей. А з року в рік Держкомзем отримує під розмежування символічні суми", - сказала О.КУШНЕНРИК.

На думку експерта, "йдеться про непомірні апетити влади - прибрання до рук земель громад на дуже тривалий та невизначений термін". "Коли ж настане розмежування, села залишаться і без клаптя вільної землі, необхідної для розвитку, майбутнього села", - вважає О.КУШНЕРИК.