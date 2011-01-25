Правозахисники вимагають звільнити голову Вищого спецсуду

Представники правничих та правозахисних організацій вимагають звільнити голову Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ Леоніда ФЕСЕНКА з посад судді та члена Вищої ради юстиції у зв’язку з порушенням присяги.

Відповідні заяви з підписами представників Української Гельсінської спілки з прав людини, Харківської правозахисної групи, Центру політико-правових реформ, Асоціації правників України, Міжнародного жіночого правозахисного Центру “Ла Страда–Україна” та інших організацій направлено Президенту України та до Вищої ради юстиції, повідомила УНІАН прес-секретар Української Гельсінської спілки з прав людини Марина ГОВОРУХІНА.



"Відповідно до Конституції професійні судді не можуть брати участь у будь-якій політичній діяльності. Показовим є той факт, що народний депутат Л. ФЕСЕНКО 7 жовтня проголосував за обрання себе суддею Вищого суду з цивільних і кримінальних справ. Після набуття статусу судді Л. ФЕСЕНКО не припинив здійснювати повноваження народного депутата і продовжив брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради та засіданнях парламентського комітету з питань правосуддя. У багатьох випадках голос Л. ФЕСЕНКА як народного депутата ставав вирішальним – 226-им, а присутність на засіданні комітету забезпечувала кворум. Такі дії ставлять під сумнів легітимність ухвалених рішень", - вважають автори звернення.



На думку правозахисників, ігнорування вимог щодо несумісності у вигляді активної політичної діяльності є "прикладом свідомого й умисного порушення закону та утверджує у свідомості громадян думку про залежність всієї системи судів, які розглядають цивільні та кримінальні справи, від Партії регіонів, яку представляє у Верховній Раді суддя – народний депутат Л. ФЕСЕНКО". "Також це завдає непоправної шкоди Вищій раді юстиції, як органу, який відповідає за ухвалення рішень щодо дотримання суддями вимог щодо несумісності, і членом якого є Л. ФЕСЕНКО", - йдеться у тексті звернення.



За даними газети "Вечерний Луганск", Л. ФЕСЕНКО, виступаючи на останній минулорічній сесії Луганської обласної ради, заявив депутатам: «Я хочу дати вам зобов`язання, поки я працюю головою Вищого суду України, ніхто з вас не матиме неприємностей".

"Узявши публічні зобов’язання впродовж перебування на посаді голови вищого спеціалізованого суду оберігати депутатів обласної ради від «неприємностей», суддя Л. ФЕСЕНКО продемонстрував готовність використовувати посаду голови вищого суду в інтересах посадовців, що нівелює авторитет судової влади, віру в її справедливість, неупередженість, чесність та непідкупність в очах будь-якої розсудливої, законослухняної та поінформованої людини. Такі зобов’язання не передбачені жодним законом і є несумісними з високим статусом судді", - вважають представники правничих та правозахисних організацій.