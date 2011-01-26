Обговорення результатів дослідження звернень громадян до суду

27 січня у Києві відбудеться обговорення результатів досліджень телефонних звернень до суду, що тривали протягом двох місяців у десяти судах різних інстанцій, юрисдикцій та регіонів України за підтримки проекту “Україна: верховенство права” в рамках діяльності по вдосконаленню судового адміністрування.

Під час проведення круглого столу буде представлений аналітичний звіт, обговорено шляхи оптимізації роботи судів за телефонними зверненнями зокрема і стосовно прийому громадян, пошук варіантів автоматизації окремих процесів надання інформації, представлено досвід в інших державних структурах та визначено шляхи вдосконалення такої роботи.

Відповідно до програми проекту з аналізу отриманих судами телефонних звернень від громадян та інших структур проведення круглого столу є заключним етапом і відбудеться за участі партнерів дослідження – Ради суддів України та Державної судової адміністрації України, а також голів судів, керівників та співробітників апарату 10 судів-учасників дослідження.

У заході візьмуть участь керівник проекту “Україна: верховенство права” Девід Вон, заступник керівника проекту “Україна: верховенство права” Наталія Петрова, член Ради суддів України Галина Канигіна, директор департаменту з питань суддівства Державної судової адміністрації Андрій Малєєв. Крім того, до участі в круглому столі запрошені фахівці з телефонних комунікацій та відомі професіонали у сфері впровадження інноваційних технологій в адмініструванні судів.

Круглий стіл відбудеться у четвер 27 січня о 12:30 у Великому конференц-залі Національної академії наук України по вул. Володимирській 55, м. Київ.

Очікується, що результатом роботи круглого столу стануть сформовані пропозиції щодо можливих шляхів оптимізації роботи судів із зверненнями громадян.

З питань акредитації та додаткової інформації, звертайтесь до Дмитра Філіпенка, проект USAID “Україна: верховенство права” за телефоном (0) 44 581 3303, або dfilipenko@ukrainerol.org.ua до 26 січня 2011 року, 18:00 за київським часом.