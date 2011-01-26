Судове засідання: Чи накладатимуть штрафи за відсутність інформації про товар українською мовою?

27 січня 2011 року о 14-00 Київський апеляційний адміністративний суд (вул. Московська, 8, корпус 30) розгляне апеляційну скаргу за адміністративним позовом Володимира Богайчука до Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів про визнання бездіяльності та зобовязання провести перевірку підприємств, що реалізують дорожні транспортні засоби, на предмет дотримання законодавства про мови з накладанням штрафів у випадку виявлення порушень.

13 липня 2010 року Київський апеляційний адміністративний суд вже розглядав даний позов, тоді суддя Окружного суду відмовила в розгляді заяви оскільки не зрозуміла суті позовних вимог, і зобов`язав розглянути дану позовну заяву.

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