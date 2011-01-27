У Єгипті - заворушення, влада перекрила доступ до Facebook і Twitter
10:44, 27 січня 2011Права людини
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Вимагають відставки Мубарака
У Єгипті третій день тривають протести з вимогою відставки Президента Хосні МУБАРАКА, який перебуває при владі близько 30 років.
Як передає Радіо «Свобода», невеликі групи демонстрантів вийшли сьогодні на вулиці Каїра і Суеца, де в середу у зіткненнях між протестувальниками і співробітниками правопорядку загинув один з учасників антиурядових акцій, а також поліцейський. Всього з вівторка, коли пройшли перші виступи, загинули п`ять осіб.
Затримано близько 860 учасників акцій, підтримуваних здебільшого молоддю.
Раніше повідомлялося, що в країні перекрито доступ до соціальних Інтернет-мереж Facebook і Twitter, за допомогою яких прихильники опозиції координували свої дії.
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