ПАРЄ: Україна ігнорує рішення Європейського суду з прав людини

Парламентській асамблеї Ради Європи заявляють про ігнорування в Україні рішень Європейського суду з прав людини.

Як передає Бі-Бі-Сі, ПАРЄ назвала дев`ять країн, де систематично порушується Європейська конвенція з прав людини.

У резолюції, прийнятій у середу ПАРЄ, йдеться про "системні недоліки", що мають місце у Росії, а також Болгарії, Греції, Італії, Молдові, Польщі, Румунії, Туреччині та Україні, через що вердикти Європейського суду з прав людини не виконуються або виконуються дуже повільно.

З інших країн, що мають значні відхилення внутрішнього законодавства від Конвенції, названо Албанію, Вірменію, Азербайджан, Боснію і Герцеговину, Грузію і Сербію.