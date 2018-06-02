Вибух у Москві: Росія безсила перед тероризмом?

Середа 26 січня в Москві та Московській області РФ була оголошена днем трауру за жертвами терористичного акту у підмосковному аеропорту „Домодєдово”. Провідні російські телеканали відмовились від розважальних програм і зняли з ефіру комедійні фільми. Лікарі ж продовжують боротьбу за життя людей, котрі внаслідок вибуху отримали серйозні поранення. Стан багатьох з них оцінюється як украй важкий. Інтерпол оголосив про готовність надати Росії свої глобальні ресурси для розслідування теракту. Вибух, що його здійснив терорист-смертник у понеділок 24 січня о 16.37, забрав життя 35 людей, іще 180 постраждали.

ПОРАНЕНИХ ГРАБУВАЛИ І НА МІСЦІ НП, І В МЕДЗАКЛАДАХ

Наразі достеменно невідомо, хто саме здійснив жорстокий злочин і хто мав би нести відповідальність за його скоєння як організатор. Слідство вперто мовчить, імена підозрюваних не називаються. Повідомляється хіба що про ймовірних двох смертників та невідомого водія, що доправив їх до аеровокзалу. Прокуратура Росії ретельно перевіряє транспорт по всій країні. Президент Дмитро Медведєв різко розкритикував роботу системи безпеки „Домодєдового”. Після чого закликав „не церемонитися із організаторами тяжкого злочину і без вагань знищити кожного з них, де б він не перебував”.

Зарубіжні фахівці з питань антитерору після цих слів не на жарт жахнулися. Бо ж, в разі швидкої розправи над злочинцями, ніхто – ані правоохоронці, ані самі керівники великої держави – не дізнаються про справжні мотиви чергового виклику усьому російському суспільству!

Нагадаю: з дня останньої масштабної терористичної атаки, що відбулася на станціях московського метро „Лубянка” та „Парк культури”, не минуло й року. Тоді відповідальність за недостатнє забезпечення безпеки пасажирів „підземки” лежала на працівниках міліції. Нині ж, у випадку з вибухом у залі прильоту „Домодєдового”, безумовна провина лежить на співробітниках Федеральної служби безпеки Російської Федерації та на працівниках СБ власне аеропорту. Агентура ФСБ, що мала б надати бодай якусь інформацію про підготовку теракту своїм кураторам-оперпрацівникам, цього разу „зловила гаву”.

Зауважу: трагедія відбувалася у досить людному місці, де встановлено безліч видимих та прихованих відеокамер. Апаратура, не зафіксувавши як належить появу смертників та їхні останні дії, натомість „порадувала” іншими спостереженнями. Приміром, деякі телеканали, ґрунтуючись на її записах, показали якогось спритного чоловіка, котрий, скориставшись великою задимленістю в залі та зайнятістю медпрацівників із військовослужбовцями МНС, хутко схопив дві величезні чужі валізи і побіг у напрямку стоянки таксі.

Таке ж мародерство, за словами постраждалих внаслідок вибуху, мало місце і в деяких підмосковних лікарнях. Підприємець Олег Коношанов, зокрема, у прийомному покої Подольської центральній лікарні разом із іще одним пораненим чоловіком, був обікрадений тамтешніми санітарами. Хоч ті й обіцяли „прийняти все по опісі”, у пана Олега „щезли” 8 тисяч рублів, у товариша по нещастю трохи більше...

БЕЗ УКРАЇНЦІВ І ЦЬОГО РАЗУ НЕ ОБІЙШЛОСЯ...

Борт із Одеси, що зробив посадку в «Домодєдовому» в 16-07, тобто за півгодини до вибуху, вилетів з аеропорту «Центральний» о 13.12 за київським часом недовантаженим. В «Боїнгу»-737-800 розташувалися лишень 30 пасажирів. Найвідомішими можна вважати впливового депутата міської ради Одеси Ігоря Маркова, ректора Одеської духовної семінарії архімандрита Серафіма Раковського й талановитого драматурга Ганну Яблонську. Ганна Григорівна летіла до Першопрестольної, щоб одержати престижну премію журналу «Мистецтво кіно» за п`єсу «Язичники». В «Центральному» її проводжали чоловік Артем і трирічна дочка Маша.

У день трагедії українські дипломати, акредитовані в Москві, не мали інформації про потерпілих-українців. Було відомо хіба що про контузію водія, що зустрічав поблизу кафе «Азія» І. Маркова.

Про загибель Ганни Яблонської першим повідомив блоггер і драматург Михайло Чаду. Незабаром після цього Машутіна (Яблонська) Ганна Григорівна, 1981 року народження, з`явилася в переліку пізнаних жертв теракту, розповсюдженому МНС РФ.

Ганна Яблонська почала друкуватися ще навчаючись у середній школі. Кореспондент УНІАН, працюючи в першій половині 90-х в «Одеському віснику» і незалежній газеті «Юг», готував до публікації Ганнусині матеріали. Правити що-небудь у них необхідності не було. У цьому Ганя вигідно відрізнялася від іншої маси «суперталановитих» одеських дітей, чиї мами й тати із завидною наполегливістю штурмували кабінети моїх колег-журналістів, прагнучи прилаштувати відверто слабкі (у найкращому разі - донезмоги наївні) опуси власних чад.

Подорослішавши, талановита одеська дитина (такою Ганечка й залишиться в моїй пам`яті) написала безліч п`єс: «Бермудський квадрат», «Відеокамера», «Вихід до моря», «Дюймовочка й метелик», «Занедбане радіо», «Монодіалоги», «Лист до зоопарку», «Тепло», «Праски», «Шоу ковбоя без собаки» тощо. Петербурзький театральний критик Павло Руднєв відзначав, що Ганна Яблонська - «це особливе ім`я в російськомовній п`єсі», «одна з найважливіших представниць жіночої лінії в новій російській драмі». В 2004-м Яблонська ввійшла до лонг-листа Всеросійської премії «Дебют» у номінації «Літературна критика», потім у лонг-листа драматургічного конкурсу «Євразія-2005» (Єкатеринбург). Вона стала дипломантом конкурсу сучасної драматургії «Вільний театр» (2005 рік, Мінськ) і лауреатом міжнародного конкурсу «Прем`єра. txt.».

Будучи доволі відомою в Росії, Ганна Яблонська залишалася незапитаною на Батьківщині. Після її дебюту в якості драматурга (Ганні ледь виповнилося 20 років) в рідній Одесі спромоглися поставити лишень один її невеликий спектакль. В свою чергу, талановита молода жінка також не сприймала Одесу як театральне місто. „Культурне життя вирує не там, де зазвичай прийнято його шукати. У будь-якому одеському подвір’ї театру більше, ніж у будівлі з колонами, театр розмовляє мертвою мовою, - розповідала Г. Яблонська журналу „Сучасна драматургія”. – Театр – найсучасніше мистецтво у світі, без свіжих думок, без нових висловлювань, без сучасних п’єс він просто чахне, засихає, його просто нема...”

Ганя таки передчувала щось негарне. За місяць до своєї останньої авіаподорожі вона написала у своєму блозі: «Мені здається, у мене залишилося дуже мало часу» (ЖЖ, 21 грудня, 12.38).

Куди більш щасливими виявилися інші одеські VIP-и.

Зокрема, архімандрит Серафім преспокійно вийшов з будинку аеровокзалу й сів до аероекспресу за 5 хвилин до трагедії. Про неї ректор Одеської семінарії довідався вже сидячи в електричці: «Автомобіль Московської Патріархії чекав мене на площі перед Павелецьким вокзалом. Люди вже знали про те, що трапилося, і ревно молилися за моє благополучне прибуття. У неділю, до речі, у мене було передчуття, що рейс на Москву скасують, - через товстий шар снігу, що вкрив усю Одесу. Я впродовж ночі підносив молитви Святому Миколаєві (заступникові мореплавців і інших подорожуючих – авт.). Господь почув мої молитви, допоміг без пригод долетіти до Москви й пройти митний контроль за 5 хвилин до вибуху».

Коментар політолога

Дмитро ОРЄШКІН, член Ради при президентові Російської Федерації зі сприяння розвиткові інститутів громадянського суспільства та правах людини:

- У нас в Росії, на превеликий жаль, не вистачає цивілізованих методів боротьби з тероризмом. Наші силовики не те щоб некомпетентні, не те щоб непрофесійні, - просто вони вирішують те завдання, якого від них очікують. Завдання полягає у збереженні при владі тієї корпорації, що забезпечує силовикам гарні умови життя, надає простору житлову площу, престижні автівки.

Невиконання силовиками, з нашої точки зору, найголовнішого завдання, себто захисту громадян „затьмарює” ефективне виконання силовиками іншого завдання, - захист від решти народу отих вищестоящих громадян.

- У середовищі моїх колег існує й така думка: владі або ж керівникам силових структур, замість того аби обіцяти „замочити у сортирі” отих терористів, ліпше було б відновити переговорний процес із їхніми ідейними супротивниками. Та й самі провідники Імаратів на певному історичному етапі могли б відіграти стримуючу роль...

- З вахаббітським підпіллям не варто вести перемовини. Пропозиції вступити в контакт із силами, що протидіють ісламському фундаменталізму, вже реалізовані. Володимиром Володимировичем Путіним. Прем’єр-міністр налагодив контакт із Рамзаном Кадировим, який був польовим командиром, зробив його президентом Чечні. Як наслідок, ми отримали багато розмов, ніби „шайтанів-терористів” лишилося не більше 50 штук у горах. Ці твердження повторювалися з року в рік, - і з року в рік повторювались вибухи.

З кожного теракту влада набувала корисне для себе. Після трагедії в Беслані було скасовано вибори губернаторів. Після наступного вибуху влада проголосила, що потрібно консолідуватися навколо вертикалі і з новою силою дати відповідь... якимось західним „проіскам”.

- На вашу думку, до яких кроків вдасться влада після останньої трагічної НП?

- Зараз нам теж запропонують „об’єднатись”, „дати відсіч”, „зміцнити”…

Медведєв сказав, що мають бути відставки осіб у структурах, що забезпечують безпеку на транспорті. З моєї точки зору, це яскраво виражений обман громадської думки.

Вибухи мали місце майже у всіх місцях масового скупчення народу, за винятком хіба що стадіонів та універсамів. І що, звільнили всіх тих, хто мав би забезпечувати там безпеку?..

Учора у Москві почали приймати заяви щодо матеріального відшкодування постраждалим та сім’ям загиблих внаслідок теракту 24 січня. Першою до департаменту соціального захисту населення Москви звернулася матір загиблої 24-річної дівчини, яка поїхала до „Домодєдового” зустрічати подругу і загинула...

Влада російської столиці виділяє з міського бюджету, окрім федеральних виплат, сім’ям загиблих москвичів по 2 млн. рублів, постраждалим, котрі мають поранення тяжкого та середнього ступеню тяжкості, - по 1, 5 млн., тим, хто отримав легкі поранення, - по 1 млн. Похорон єдиної нашої співгромадянки, яка несвідомо полишила рідне місто і полетіла назустріч смерті, відбудеться сьогодні, 27 січня. За розпорядженням Президента Віктора Януковича родині Ганни Яблонської від імені держави Україна буде надано матеріальну допомогу.

Олег БАЗАК, для УНІАН-Права людини