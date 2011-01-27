Сержанта Швеця вигнали з ДАІ

Інспектора Одеського міського управління ДАІ, який продемонструвавнеповагу до державної мови, звільнено з органів внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора на веб-сайтах з’явилася інформація та відео, на якому демонструвалося небажання інспектора ДАІ м.Одеси спілкуватися із водієм українською мовою. Одночасно працівника Державтоінспекції звинувачували у неповазі до державної мови.

Керівництвом МВС України було доручено Департаменту ДАІ МВС України негайно провести службову перевірку за викладеними фактами та у разі їх підтвердження вжити відповідних заходів реагування.

У ході здійснення перевірки з’ясувалося, що зазначені факти підтверджуються: інспектор ДАІ дійсно дозволив собі публічну демонстрацію неповаги до державної мови, тим самим дискредитуючи звання працівника міліції.

За результатами проведеної перевірки інспектора ДАІ звільнено з органів внутрішніх справ. Одночасно вжито заходів дисциплінарного впливу (від суворої догани до звільнення з посади) до його керівників, які не забезпечили належну професійну підготовку старшого сержанта міліції.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня інспектор Одеського міськуправління ДАІ Олександр ШВЕЦЬ під час виконання своїх службових обов`язків відмовився спілкуватися державною мовою з водієм приватного автомобіля. Під час розмови старший сержант О.ШВЕЦЬ (номер посвідчення ОД0148) заявив: "Не розумію телячу мову".