Київрада скасувала безплатний проїзд у метро пенсіонерів і пільговиків

За рішенням Київради, скасовано безкоштовний проїзд у метро пенсіонерів, інвалідів та інших пільгових категорій громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Комунального підприємства «Київський метрополітен».

Як зазначається в повідомленні, «згідно з рішенням Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (додаток № 19), втратило чинність Рішення Київської міської ради від 30.09.2008 № 377/377 зі змінами та доповненнями, стосовно безоплатного проїзду пенсіонерів та інвалідів м. Києва; осіб, які не мають права на пенсію; багатодітних сімей, на вихованні у яких три і більше неповнолітні дитини; непрацюючих осіб, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами; малозабезпечених осіб, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує стороннього догляду.

У зв’язку з цим, з 28 січня 2011 року пасажири вищевказаних категорій сплачують за проїзд у метрополітені згідно діючого тарифу».

Разом з цим «П «Київський метрополітен» інформує, «що й надалі мають право користуватися безкоштовним проїздом у метрополітені ветерани праці України, діти війни, інваліди по зору та з ураженням опорно-рухомого апарату 1,2 груп та їх супроводжуючі».