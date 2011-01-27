Проти Тимошенко порушили ще одну кримінальну справу

Сьогодні Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу щодо колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України про перевищення нею влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів «Опель Комбо».

Як повідомили УНІАН Відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України, загальна сума завданих державі збитків становить 67 млн. грн.

Встановлено, що закуплені 1000 автомобілів «Опель Комбо» не належать до жодного з зареєстрованих класів автомобілів медичної допомоги, не є спеціалізованим транспортом та не віднесені до виробів медичного призначення.

17 грудня 2009 року центр специфікації МОЗ зробив офіційний висновок, що даний автомобіль не відповідає положенням національного стандарту і не пристосований для транспортування хворих на ношах.

З метою нецільового використання бюджетних коштів, уряд Ю.ТИМОШЕНКО спеціальною постановою незаконно змінив перелік медичного обладнання автомобіля. Крім того, урядом Ю.ТИМОШЕНКО, усупереч вимогам чинного законодавства було грубо порушено митне оформлення даних автомобілів.

Попри той факт, що вартість «Опель Комбо» становить близько 15 тис. доларів США, колишній уряд купував їх за ціною більш ніж на 20%. Також передбачалось доукомплектування автомобілів спеціальним медичним обладнанням, хоча фактично воно обмежилось лише порожніми пластиковими коробками.

“По суті, ввезені автомобілі використовувались у передвиборчій кампанії кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО шляхом розміщення на них напису «Програма уряду Тимошенко» та інших агітаційних написів”, - наголошується у повідомленні відомства.

Довідка УНІАН. Запрошені урядом Миколи АЗАРОВА міжнародні аудитори виявили факти нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

Про це 14 жовтня ц.р. заявили представники фірм, які здійснювали аудит, - Trout Cacheris, PLLC і Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, за участю Kroll, Inc.

Аудитори, зокрема, заявили про порушення при закупівлі Міністерством охорони здоров`я України автомобілів "Опель-Комбо", лікарських засобів і медобладнання. Йдеться про закупівлю 1000 транспортних засобів для споживчих потреб, які мали обмежене медичне призначення. Для фінансування їх придбання МОЗ здійснило позику у розмірі 101 млн. євро. У звіті зазначається, що державні кошти були витрачені на придбання, «можливо, непотрібного устаткування і транспортних засобів», які також використовувалися як пересувна рекламна акція програми уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

23 грудня до редакції сумського тижневика «Данкор» надійшло звернення слідчого відділу прокуратури Сумської області з проханням надати інформацію про те, чи друкувала газета статті про подарунки лікарням від Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема прокурорів цікавить, чи «публікувалася у виданні впродовж 2009-2010 років інформація про факти вручення лікувально-профілактичним установам і органам місцевого самоврядування Сумської області автомобілів «Opel Combo» або сертифікатів Кабінету міністрів України на одержання цих автомобілів за участю представників будь-якої політичної сили і, зокрема, Блоку Юлії Тимошенко (народних депутатів України, депутатів місцевих рад, представників штабів цього блоку і особисто ТИМОШЕНКО Ю.В.)».

У разі публікації такої інформації, прокуратура просить надати екземпляри газет, які містять інформацію про ці події.