На Філіппінах вбили вже другого журналіста за цей тиждень

На Філіппінах загинув редактор та видавець газети «Щоденні вісті Західного Вісайі», повідомляє сайт «Вести.Ру» з посиланням на представників місцевих правоохоронних органів.

Журналіста поранили вночі в біля офісу редакції газети, що в місті Ілоїло. Невдовзі він помер. За даними поліції, злочинець вистрілив журналісту в спину, коли той сідав у авто.

З початку поточного тижня це вже друге вбивство працівника ЗМІ на Філіппінах. У понеділок в південному місті Пуерто Принцеса був застрелений журналіст і правозахисник Джері Ортега. Вже заарештовано кілька підозрюваних у скоєнні злочину.

Представники Філіппінської спілки журналістів переконані, що вбивство Ортеги пов`язане з його професійною діяльністю. У своїх радіопрограмах він регулярно критикував діяльність компаній, що займаються розробкою мінеральних ресурсів на півдні Філіппін.

Протягом останніх років злочини проти співробітників мас-медіа на Філіппінах стали тенденцією. Організація «Репортери без кордонів» вважає Філіппіни однією з найнебезпечніших для роботи журналістів країн у світі.

«Телекритика»