Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що в Україні розпочалося таємне скорочення закладів охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам перед початком Погоджувальної ради ВР.

М.ТОМЕНКО повідомив, що звернувся до прем’єр-міністра з проханням поінформувати, на підставі яких документів в різних регіонах України закриваються лікарні, пологові будинки та інші лікувально-профілактичні заклади.

За словами М.ТОМЕНКА, на сьогодні головними аргументами, які наводить влада для таких скорочень, є відсутність державного фінансування, зменшення видатків на охорону здоров’я у 2011 бюджетному році тощо.

«Натомість, складається враження, що на місцях ці причини почали використовувати по-своєму. Десь скорочуються чи об’єднуються заклади, у яких є конфлікти місцевої влади з головними лікарями чи трудовими колективами, десь скорочення чи об’єднання використовується для можливості приватизувати об’єкти у центральній частині міста тощо», - він.

Віце-спікер повідомив, що, за його інформацією, загалом по Україні вже є десятки прикладів таких скорочень у різних регіонах. Як приклад він навів пологовий будинок №2 у Черкасах, лікарню у селищі Анненка Луганської області, центральну районну лікарню Татарбунарського району Одеської області, Бродівську районну лікарню Львівської області тощо.

М.ТОМЕНКО наголосив, що уряд повинен публічно презентувати програму реформування інфраструктури охорони здоров’я, а, відповідно, на місцевому рівні без обговорення та згоди місцевої громади не може бути ліквідований жоден заклад охорони здоров’я.