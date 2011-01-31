Тернопільський Wikileaks: на форумі оприлюднено список продажних виборців
11:49, 31 січня 2011Права людини
2 0
Вказані і прізвища вербувальників
На одному з найпопулярніших тернопільських форумів forum.te.ua з’явився список з майже 14 тисячі імен реальних тернопільских громадян, які нібито продали свій голос на виборах за Партію регіонів.
Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "Погляд".
Окрім списків виборців, їх адрес та телефонів чітко вказана особа, яка завербувала того чи іншого виборця.
"Дослідивши список, можна з точністю сказати, що мова йде про вибори Президента 2010 року, адже в файлі загадано 79 тернопільских дільниць. І саме у виборах президента 2010 року в Тернополі було сформовано 79 дільниць та 6 спеціальних дільниць – у лікарняних закладах міста", - повідомляє "Погляд".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter