Тернопільський Wikileaks: на форумі оприлюднено список продажних виборців

На одному з найпопулярніших тернопільських форумів forum.te.ua з’явився список з майже 14 тисячі імен реальних тернопільских громадян, які нібито продали свій голос на виборах за Партію регіонів.

Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "Погляд".

Окрім списків виборців, їх адрес та телефонів чітко вказана особа, яка завербувала того чи іншого виборця.

"Дослідивши список, можна з точністю сказати, що мова йде про вибори Президента 2010 року, адже в файлі загадано 79 тернопільских дільниць. І саме у виборах президента 2010 року в Тернополі було сформовано 79 дільниць та 6 спеціальних дільниць – у лікарняних закладах міста", - повідомляє "Погляд".