Міліція "вибивала" з журналіста зізнання в крадіжці трактора

25-річний журналіст представництва 5 каналу в Полтаві госпіталізований після побиття міліціонерами.

Про це повідомив побитий журналіст Юрій Стеценко, повідомляє "Українська правда".

За його словами, 28 січня близько 15:00 він був викрадений співробітниками карного розшуку Полтавського міськуправління Управління Міністерства внутрішніх справ в Полтавській області біля будівлі Полтавського міськуправління юстиції по вулиці Стешенко, 6.

"Коли я вийшов з юстиції, до мене підбігли двоє невідомих... кілька разів ударили по голові, від чого я втратив свідомість", - сказав Стеценко.

Коли він прийшов до тями, то побачив що знаходиться в автомобілі Daewoo сірого кольору, і відомий йому співробітник карного розшуку Артем Мочалов підвозить його до чорного ходу будівлі міськвідділу міліції по вулиці Сковороди, 2-Б.

"Вони затягли мене на другий поверх у свій кабінет і відключили мій мобільний телефон", - сказав Стеценко.

Співробітники міліції вимагали від журналіста написати явку з повинною про крадіжку трактора.

Після того, як журналіст відмовився написати відповідну заяву, міліціонери протягом 4 годин били його по голові і тілу з боку спини.

Коли журналіст пред`являв їм своє посвідчення, міліціонери лише сміялися у відповідь.

Згодом Стеценко був відпущений, а потім госпіталізований в хірургічне відділення 2-ї міськлікарні Полтави, де лікарі встановили у нього перелом ребра, струс мозку, численні удари м`яких тканин на животі та спині.

Батько журналіста подав скаргу на незаконні дії працівників міліції до прокуратури Полтави, управління Служби безпеки України та МВС в Полтавській області.

Начальник відділу зі зв`язків з громадськістю УМВС у Полтавській області Юрій Сулаєв підтвердив факт побиття журналіста, додавши, що на даний момент співробітники відділу внутрішньої безпеки обласного УМВС розслідують цей факт.