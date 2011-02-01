У Каїрі на акцію протесту стікаються люди: очікується, що їх буде мільйон

Сьогодні в Єгипті планується акція протесту, в якій, як очікується, візьмуть участь мільйон людей.

Як повідомляє РІА «Новости», опозиційні політичні сили країни закликали єгиптян вийти у вівторок на демонстрацію в Каїрі.

У свою чергу влада закликала населення зберігати спокій і утриматися від участі в масовій маніфестації.

На даний момент тисячі людей збираються на центральній площі Каїра Тахрір. Зокрема, на площі зібралися до 10 тисяч осіб, люди продовжують приходити.

Військові, які блокували всі прилеглі до площі дороги, почали особистий огляд демонстрантів.

Очікується, що багатотисячні акції протесту пройдуть у вівторок в усіх провінціях Єгипту.

Як повідомлялося, з 25 січня в Єгипті проходять масові акції протесту з вимогами зміни влади й проведення економічних і політичних реформ.

Демонстранти вимагають відставки 82-річного Президента Хосні МУБАРАКА, який править країною вже 30 років.

На тлі безперервних народних хвилювань Президент Х.МУБАРАК відправив уряд у відставку й доручив сформувати новий кабінет міністрів колишньому міністру цивільної авіації Ахмаду ШАФІКУ. В суботу вперше за останні 30 років був призначений віце-президент, яким став один із соратників нинішнього Президента Омар СУЛЕЙМАН. У понеділок новий уряд Єгипту, сформований новим прем`єром, склав присягу Х.МУБАРАКУ.

Тим часом комендантський час в Єгипті було подовжено. Пересування вулицями заборонили з 15.00 до 08.00 за місцевим часом, а єгипетська армія закликала громадян суворо дотримуватися режиму комендантської години й попередила, що по порушниках відкриватимуть вогонь на поразку.

Незважаючи на вжиті заходи, в понеділок акції протесту знову пройшли у великих містах Єгипту – Каїрі, Александрії, Суеці. Разом із тим ситуація в Хургаді і Шарм-ель-Шейху - популярних курортах на Червоному морі - виявилася безпечнішою, ніж у Каїрі та інших великих містах Єгипту.