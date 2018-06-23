Як українські жінки сприйняли слова Януковича про весняне оголення

“Він висловився про ту естетичну насолоду, яку доставляє йому процес сезонного роздягання жінки”... Герман, Ляпіна, Кужель, Карпа, Герасим’юк та ін...

У Давосі, запрошуючи інвесторів в Україну, Янукович сказав таке: «І коли почнеться тепло і в містах українських почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу, це дуже чудово». Ця дивне висловлювання президента держави стало предметом жвавого обговорення. Підтримати пана Януковича вирішив ще один “регіонал” – депутат Олександр Єфремов. Він узагалі заявив, що українські жінки ще кращі, коли їх возити в машині.

Ось що думають з цього приводу відомі українки та експерти.

Ганна Герман, заступник глави Адміністрації президента:

Я НЕ ЖІНКА, Я ПОЛІТИК

Я завжди коментую тільки ті події, безпосереднім учасником яких я була. Наприклад, мене образили слова журналіста в прямому телеефірі, який сказав, що мені взагалі не можна ставити гострих запитань, бо я «слаба жінка».

А я не жінка, я політик. Тому вважаю це порушенням гендерної рівності, порушенням європейських засад у ставленні до людини – коли наголошують на її стать.

Про це я можу говорити... А в Давосі мене не було.

Ксеня Ляпіна, народний депутат (НУ-НС):

ЦЕ ТИПОВИЙ ПОСТРАДЯНСЬКИЙ СИНДРОМ СТАВЛЕННЯ ДО ЖІНКИ ЯК ДО ПРИКРАСИ

Безумовно, це образливо кожній жінці в Україні. Нам приємно, коли нам нагадують, які ми красуні, але те, що сказав Янукович, – типовий пострадянський синдром ставлення до жінки як до прикраси, а не як до повноцінного партнера і члена суспільства. Це дуже характерно для наших політичних діячів.

З точки зору здорового глузду, моралі, етики, це абсолютно некоректно.

Янукович продемонстрував свою глибоку дрімучість. Більш ніж переконана, це шокувало європейців. У Європі, США у принципі розглядати жінку під таким кутом зору неприпустимо.

Найбільша дурість, яку робить наша преса, – намагається пояснити те, чого пояснювати не треба. Суспільству треба пояснити одне: жінка рівноцінний член суспільства і до неї не можна ставитися як до квіточки чи до цуценятка. Суспільство має розуміти, що таке гендерна рівність.

Оксана Охрімчук, публіцистка:

ІНВЕСТОРІВ МАЮТЬ ПРИВАБЛЮВАТИ НЕ ГОЛІ ЖІНКИ, А СТВОРЕНІ ВЛАДОЮ УМОВИ

Янукович сказав, звичайно, дурницю. Але проблема навіть не в цьому... Біда в тім, що “регіонали", судячи з їхніх коментарів, так і не зрозуміли, у чому проколовся їхній лідер.

Вони гадають, що народ зубоскалить з тієї двозначності, яка читається в словах про “роздягнутих жінок”. Мовляв, Янукович заохочує міжнародну проституцію чи щось таке...

Насправді ми чудово розуміємо, що нічого подібного він не мав на увазі – він просто висловився про ту естетичну насолоду, яку доставляє йому процес сезонного “роздягання” жінки, коли на зміну закритому одягу приходять декольте, короткі спідниці, оголені ноги... А також підкреслив, що зовнішній вигляд української жінки – будова її тіла, її форми, колір шкіри, риси обличчя – приносять, на його думку, більше задоволення, ніж зовнішність, скажімо, швейцарки, німкені чи бельгійки... Тобто тестостерон у чоловіка виробляється активніше, коли весняно-літній одяг надіває саме українка.

Чи личить про таке говорити президентові держави, та ще й з високої трибуни?

Звичайно, ні.

Цими словами він підкреслив, що, по-перше, є представником чоловічої статі, по-друге, що жінка приносить йому сексуально-естетичне задоволення в процесі її оголення, по-третє, що можливість споглядання одягнутої по-весняному українки, на його думку, має стимулювати інвесторів їхати в Україну.

Чи варто казати, що всі три пункти виглядають кепсько?

Перше. Президент представляє Україну за її межами не як самець, мужик чи чоловік, а як глава держави. На вияв “чоловічості” під час зарубіжної поїздки в робочий час жодна стаття Конституції його не вповноважувала.

Друге. Жінка в сучасному світі, принаймні у Європі, є не предметом споглядання чи стимулятором “слинопускання”, а людиною – наділеною всіма рівними з чоловіками правами.

Третє. Інвесторів мають приваблювати в Україні не по-весняному роздягнуті жінки, а створені владою, зокрема й президентом, умови.

Олександра Кужель, президент аналітичного центру «Академія»:

ТАКЕ ЧУТИ – ДУЖЕ ОБРАЗЛИВО ДЛЯ ЖІНОК

Гадаю, це образило для всіх жінок, не тільки для мене.

Я, можливо, розумію, що він хотів сказати, але, на жаль, висловився так, як висловився. Це дуже образливо для жінок. Дуже...

Катерина Левченко, президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна»:

ЯНУКОВИЧ ЗВЕРНУВ УВАГУ НА ЖІНОК ЯК СЕКСУАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ

Янукович ще раз продемонстрував неполіткоректність і неграмотність, з точки зору сучасної концепції прав людини…

Він попросив звернути увагу на наших жінок як на сексуальний об’єкт. Тобто в цьому плані низка інших якостей залишається поза увагою. Це все може свідчити про дискримінацію жінок, оскільки їх розглядають лише з точки зору жіночої тілесності й сексу.

Такі висловлювання на Заході сприймаються однозначно негативно. Коли торік прем’єр-міністр Азаров сказав, що жінкам не місце в управлінні, то саме депутати ПАРЄ виступили з заявами щодо неприпустимості такого роду висловлювань. Бо вони є однозначно дискримінаційними.

Ірена Карпа, письменниця:

НАВРЯД ЧИ ВІН КОЛИСЬ ЗАМИСЛЮВАВСЯ, ЧОМУ ТАК БАГАТО ЖІНОК ПРОДАЮТЬ СЕБЕ ЗА КОРДОНОМ

Витончені манери нашого джентльмена давно вже нікого не дивують...

Сумно те, що левова частка чоловіків цього квазіофеодального суспільства мислить такими самими категоріями.

У нормальній державі такого прецеденту було б, гадаю, уже достатньо для імпічменту: так званий президент країни, яка експортує чи не найбільше нещасних жінок до Європи, закликає дорогих гостей на борщ і безкоштовні видовища.

Навряд чи він колись замислювався про причини, котрі спонукають таку кількість українок продавати себе за кордоном...

Я вірю, що цей огидний епізод підштовхне українських жінок до об`єднання в незалежні від розжирілого чиновництва, ефективні громадські організації, і вони, відстоюючи власні права, зможуть повернути всю державу на реально цивілізований шлях розвитку.

Ольга Герасим’юк, народний депутат (НУ-НС):

ЗАПРОШУВАТИ ІНОЗЕМЦІВ НА ГОЛИХ УКРАЇНОК – НУ, ЦЕ ВЗАГАЛІ…

Оскільки я працюю в ПАРЄ, можу засвідчити, наскільки серйозно там говорять про етику в цьому питанні. З одного боку, це проблема гендерної рівності, з другого – проблема цивілізованості. Там не прийнято вживати щодо жінок образливі висловлювання (саме як щодо жінок), не використовувати жіноче тіло, жіночу красу в рекламі, ЗМІ.

Наприклад, рекламують пилосос і поруч – оголена жінка в непристойній позі… Нашим чоловікам доводиться багато й довго пояснювати, що це неприпустимо.

Говорити про оголеність наших жінок було некоректно навіть тому, що Україна числиться в тривожних списках щодо торгівлі людьми. Усім нам відомо, як часто наші жінки потрапляють у сексуальне рабство. Тому ця тема в нас дуже дражлива й делікатна.

Хочеться вірити, що Янукович намагався щось інше сказати, але те, як він це зробив, – порушення будь-яких мислимих етичних норм. Запрошувати іноземців на голих українок, – ну, це взагалі…

Якщо Януковичу хтось написав ці слова, то його треба негайно звільнити з посади спіч-райтера і набрати освічених людей. Бо освічена людина ніколи собі нічого подібного не дозволить.

Леонід Кравчук, перший президент:

ЯНУКОВИЧУ ЖІНКИ БЕЗ ПАЛЬТА КРАЩІ, НІЖ У ПАЛЬТІ

Віктор Янукович – мужчина. Коли він був молодим хлопцем йому, мабуть, десь на Хрещатику навесні, коли цвітуть каштани, сподобалися в цій ситуації жінки. І він це запам’ятав. І коли він говорив про наших красивих жінок, то сказав, що вони красиві, коли роздягаються.

Я б так не висловлювався – це точно. А Янукович так сказав... Можливо, не зовсім делікатно, не дуже дипломатично, але що зробиш?

Я не бачу в цьому проблеми, на якій потрібно так акцентувати увагу. Ну, подобаються Януковичу жінки без пальта більше, ніж у пальті... (Сміється).

Нехай жінки не ображаються, тут нема на що ображатися.

Оксана Климончук