У Харкові сьомий день мітингують чорнобильці

У Харкові на площі Свободи представники чорнобильських ветеранських організацій сьомий день поспіль проводять мітинг із вимогою до влади зберегти їхні соціальні пільги.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 150 учасників акції тримають державні прапори, символіку Харківського обласного об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський спас», а також плакати з написами: «Геть руки від чорнобильського закону!», «Вимагаємо виконання Конституції та додержання прав людини!», «Реформи Тігіпка – сила есть ума не надо».

Захід розпочався з хвилини мовчання в пам’ять про загиблих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.

Учасники мітингу вимагають не ухвалювати зареєстрований 14 січня у Верховній Раді законопроект №7562 “Про гарантії держави щодо виконання рішень суду”, відповідно до якого, за словами активістів, “урізаються пільги чорнобильців, дітей війни, ветеранів праці, ветеранів силових структур та інших”.

Учасники акції підкреслили, що мають намір продовжувати мітинг «до переможного кінця».

Оргкомітет акції збирає кошти для поїздки до Києва ініціативної групи, яка лобіюватиме інтереси чорнобильців на центральному рівні.

Організатори акції зауважили, що багатьом народним депутатам вже передано пакет вимог, і якщо найближчим часом законопроект не буде відхилено, до столиці поїде група активістів, яка пікетуватиме Верховну Раду.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровано урядовий законопроект, яким пропонується обмежити або скасувати соціальні пільги для багатьох категорій населення.

Так, у проекті "Про гарантії виконання рішень суду" від 14 січня поточного року планується обмежити або скасувати пільги для шахтарів, лікарів, вчителів, вчених, ветеранів війни, інвалідів війни, чорнобильців усіх категорій, учасників бойових дій, ветеранів праці та багатьох інших категорій. У проекті пропонується не вказувати в законах конкретні обсяги пільг та механізми їх надання, а пропонується передбачити, що обсяг пільг визначатиметься рішеннями уряду.