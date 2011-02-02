Тренінг про те, як журналістам спілкуватися з правоохоронцями

10 лютого Київська Незалежна Медіа-профспілка запрошує на тренінг "Як журналісту спілкуватися з працівниками правоохоронних органів".

Тренер - виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.

Йтиметься про те, як уникнути конфліктів з міліцією і що робити, якщо вони все ж виникли, як реагувати на вимоги правоохоронців, якщо ви виконуєте свої професійні обов`язки, та що робити, якщо вас затримали.

Тренінг організовано за підримки проекту "Уроки школи майбутнього".

10 лютого, 19:00, вул. Артема, 52-а (приміщення Академії Педагогічних наук України).

Участь у тренінгу безкоштовна.

Прес-служба Медіа-профспілки

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