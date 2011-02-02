Одеські перевізники здали митників: ті вимагали гроші в київський «общак»

Представники профспілок митних брокерів і перевізників, які працюють в Одеському та Іллічівському портах, провели зустріч з головою Одеської облдержадміністрації Едуардом МАТВІЙЧУКОМ і передали спільну заяву, в якій міститься заклик про сприяння в забезпеченні безперебійного пропуску вантажів через порти регіону, в яких, за їхнім твердженням, представники контролюючих служб діють «за корупційною схемою».

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч з губернатором відбулася 1 лютого.

«Тотальна корупція контролюючих служб, що сформувалася останніми роками в портах через потурання влади і силових структур, переросла у відвертий рекет і неприкритий бандитизм, - говориться в документі, переданому голові ОДА головою профспілкової організації вантажних перевізників Дмитром ОХРИМЧУКОМ та іншими вантажоперевізниками. – Зокрема, 26 січня цього року сталася надзвичайна, катастрофічна за своїми наслідками подія. Начальники митних постів у портах, а також начальники вантажних відділів запросили до себе керівників транспортних і експедиторських підприємств, що працюють в портах, і проінформували їх, що з Києва надійшла команда платити митникам неофіційно готівкою за кожен контейнер, що вивозиться: за прохідний транзит – 300 дол., за внутрішній транзит – 200 дол., за імпорт (розмитнення) – 500 дол. Гроші, за їхніми словами, підуть до Києва, «в общак»: хто хоче працювати, той мусить платити».

За твердженням авторів заяви, місцеві митники «як досвідчені рекетири знають, як примусити платити «незгодних». У морських портах діє норма: дається кілька безплатних днів для організації вивозу контейнера. Після чого, за кожну добу перебування в порту, нараховується штраф від 100 до 500 дол. Користуючись цим, з 27 січня 2011 року митники в портах перестали приймати на реєстрацію документи для вивозу контейнерів, а вже завантажені автомобілі просто не випускають».

Причому, говориться в документі, «жодних пояснень не дають, а картка відмови в митному оформленні, як того вимагає закон, не складається. Для транспортно-експедиційних підприємств починають працювати «штрафні лічильники». Частина експедиторів, через безвихідь, вже погоджується на дачу хабарів. Ці кримінальні діяння здійснюють відкрито, цинічно зневажаючи суспільну мораль і законність».

Як наголошують автори заяви, «інформація про це вже розлетілася по всьому світу, оскільки експедитори проінформували своїх українських і зарубіжних замовників, а ті у свою чергу повідомили іноземних вантажовідправників, що в українських портах з`явилися нові витрати, які мають суто кримінальне походження. Адже джерело фінансування в таких випадках одне – ціна товару і ухилення від оподаткування».

«Вражає абсолютна впевненість державних митних службовців у власній безкарності і вседозволеності. Така ситуація компрометує Президента України, уряд та існуючу владу всередині країни і в очах всього цивілізованого світу. Зводяться нанівець їхні зусилля зі створення інвестиційної привабливості України, наголошують автори документа, закликаючи голову ОДА «негайно вжити заходів щодо припинення злочинних дій працівників митниці в портах і притягнути до відповідальності винних».

У свою чергу, голова ОДА Е.МАТВІЙЧУК відзначив під час зустрічі з вантажоперевізниками, що "зараз у портах Одеського регіону скупчилося 9420 контейнерів. І ситуація, що виникла, не може не турбувати: економіка області зазнає втрат, люди залишаються без заробітків, знижуються податкові надходження до бюджету. Особливо турбує доля малих і середніх підприємців, які не одержують давно очікувані вантажі і не можуть нормально працювати».

Як повідомив УНІАН начальник Управління у справах преси та інформації ОДА Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО, губернатор також повідомив, що «зажадав від керівників правоохоронних органів регіону нормалізувати ситуацію і забезпечити спокійну роботу ринків регіону» і «припинити стояння на рампах тих, кому там нічого робити».

Голова Одеської ОДА висловив думку про необхідність зменшити кількість перевіряючих у портах, які «лише гальмують роботу, і підпорядкувати такі структури, які замикаються зараз на центральні органи виконавчої влади, обласним держадміністраціям». Хоча, додав він, «у цій ситуації набагато простіше закликати до відповідальності чиновника, який працює не на користь державі. «Він напише заяву про звільнення прямо в моєму кабінеті й гулятиме, доки його не викличуть правоохоронні органи», - сказав Е.МАТВІЙЧУК.

Підбиваючи підсумки зустрічі з представниками вантажоперевізників, Е.МАТВІЙЧУК розпорядився підготувати документи до проведення найближчим часом наради в ОДА, на яку будуть запрошені всі зацікавлені сторони: як вантажоперевізники, так представники митниці, СБУ та інших правоохоронних органів.