Мустафа Джемілєв – кандидат на Нобелівську премію миру

Лідера Меджлісу кримськотатарського народу, депутата українського парламенту і багатолітнього радянського в’язня та правозахисника Мустафу Джемілєва висунули на здобуття Нобелівської премії миру. Про це Радіо Свобода сказав президент Світового конгресу кримських татар Рефат Чубаров. У понеділок низка російських та українських мас-медій повідомила, що кандидатуру Мустафи Джемілєва висунула міжнародна Асоціація захисту репресованих народів, що базується в Німеччині. Рефат Чубаров уточнив – насправді таких організацій було дуже багато.

Згідно правил, заявку на висунення голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру до Нобелівського комітету подали 17 професорів – з відомих університетів України, Польщі, Угорщини, Румунії, Росії, Туреччини і США та три чинні парламентарі: депутати з України (Борис Тарасюк), Канади (Борис Вжесневський) а також європарламентар з Литви ( Юстас Палецкіс).

Що ж до ініціативи Асоціації захисту репресованих народів, то це також зробили ще десяток організацій на заклик Першого світового конгресу кримських татар, який збирався 2 роки тому. Водночас, як повідомив Рефат Чубаров, за правилами Нобелівського комітету, вони не могли прямо подати заявку про це. Пропозиції з приводу кандидатур на отримання Нобелівської премії приймають до 1 лютого.

Президент Світового конгресу кримських татар Рефат Чубаров сказав Радіо Свобода, що лідер кримськотатарського народу «безумовно заслужив на відзначення такою високою нагородою». Але це все ж не стільки нагорода, скільки «вшанування всіх активістів національного руху за повернення».

Сам Мустафа Джемілєв теж зазначив, що розцінює висунення на здобуття Нобелівської премії миру не як свою особисту заслугу, а як визнання багатолітнього намагання кримських татар вирішувати свої проблеми ненасильницькими методами.

Мустафа Джемілєв народився 1943 року в Криму і в однорічному віці разом з батьками був висланий тодішнім радянським режимом до Центральної Азії. У 26 років він долучився до правозахисного і національного руху кримських татар. Неодноразово затримувався і засуджувався владою, загалом в ув’язнені і засланні перебував понад 15 років.

Завжди закликав до мирної ненасильницької боротьби за повернення кримськотатарського народу на батьківщину. Наприкінці 80 років минулого століття він очолив процес репатріації. А в 1991 разом з іншими активістами Організації кримськотатарського національного руху скликав загальнонаціональний з’їзд кримських татар Курултай й очолив обраний на ньому Меджліс – представницький орган кримськотатарського народу. За правозахисну діяльність був нагороджений премією ООН імені Фрітьофа Нансена.