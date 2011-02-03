Тризуб: проти 12 арештованих членів організації застосовують тортури

Представники ВО «Тризуб» заявляють про порушення громадянських прав дванадцятьох членів цієї організації, заарештованих у зв’язку з підривом пам’ятника Сталіну у Запоріжжі.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у рівненському Народному домі представники “Тризуба” повідомили, що проти затриманих, які нині перебувають в одному із слідчих ізоляторів Запоріжжя, застосовують тортури, протягом 10 днів до них не допускали адвокатів, а зараз правоохоронці чинять тиск на цих адвокатів.

Зокрема, як повідомили заступник голови ради ВО «Тризуб» Віталій ПРИМЕНКО, заступник голови ВО «Жіноча Січ» (структура ВО «Тризуб») Олеся ПРИМЕНКО та член Конгресу Українських Націоналістів Микола КОХАНІВСЬКИЙ, слідчі звинувачують затриманих у тероризмі і в незаконному зберіганні зброї. Тому активісти цих громадських організацій звинуватили нинішню владу у політичних репресіях і заявили, що хочуть також почути про моральну підтримку від громадськості.

За їх словами, усім чесним людям і українським патріотам, щоб уберегтися від незаконного переслідування залишається одне: «більше говорити про ці неподобства, не боятися влади, знати свої права і нічого не говорити без адвоката».

У прес-конференції також взяли участь голова обласного Комітету національного порятунку України Роман КОВАЛЬ, голова обласної організації Української народної партії Світлана НІКОЛІНА, голова облорганізації ВО «Свобода» Степан МОЛЧАН.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронними органами за підозрою в пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримано 11 членів ВО "Тризуб".

Довідка УНІАН. Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ

28 грудня 2010 року невідомі зловмисники пошкодили бюст Сталіна, відрізавши йому голову.

У новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.