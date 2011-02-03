За Януковича Україна у рейтингу свободи слова знизилась на 42 позиції

За рік президентства Віктора ЯНУКОВИЧА Україна у рейтингу свободи слова знизилась на 42 позиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник організації «Репортери без кордонів» в Україні Оксана РОМАНЮК повідомила сьогодні на засіданні круглого столу на тему: “Демократія по-українськи”, що відбувся сьогодні у Києві в Інституті Горшеніна.

Вона зазначила, що Україна за 2010 рік у рейтингу свободи слова «Репортерів без кордонів» знизилась на 42 позиції та займає 131-ше місце - після Іраку.

Крім того, О.РОМАНЮК зауважила, що протягом останнього року правоохоронці не вели розслідування резонансних справ щодо порушень прав журналістів, водночас майже щодня повідомляється про нові факти утисків їхніх прав.