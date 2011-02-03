У Вінниці побили головного редактора газети - він у комі
14:48, 03 лютого 2011Права людини
2 0
Міліція з’ясовує усі обставини
У Вінниці з черепно-мозковою травмою госпіталізованого головного редактора однієї з обласних газет.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.
Його було доставлено до лікарні 2 лютого вночі. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму. 43-річний чоловік перебуває у тяжкому стані в реанімаційному відділенні.
Міліція з’ясовує усі обставини.
Як повідомляє Обком, невідомі побили чоловіка у дворі багатоповерхівки, коли той повертався з роботи додому. Сергій Рибаченко зараз перебуває в комі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter